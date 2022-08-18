男收到自稱FBI寄來的詐騙信 內容超瞎引網笑：能被逮捕算大咖

柬埔寨詐騙案近日鬧得沸沸揚揚，警方也加強宣導，避免國人受騙上當，但日前有網友分享一封自稱是FBI寄來的「詐騙信件」，內容指控他涉嫌洗錢，還強調「已經掌握你的家庭與工作地址、照片，社交網路與電話號碼」，讓人看了啼笑皆非，就有網友幽默表示「能被美國FBI（聯邦調查局）或是CIA（中央情報局）調查逮捕，代表你也是個大咖」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他收到一封假冒FBI寄來的電子信件，內容指出「我們已經聯繫美國為您的逮捕和起訴提供國際交易安全，因為這不僅是台灣政府的案件，您只能被聯邦調查局逮捕，因此您將被他們逮捕和起訴，因為他們負責洗錢案，所以等待你的逮捕和起訴」。

這封信還提到「您的所有詳細信息已經向他們報告了您的家庭地址、工作地址、您的照片，以及您所有的社交網絡和您的電話號碼。」最後還警告，「所以不要著急，你一定會面對你犯罪的後果」。

這封以「不流利的中文」寫成的詐騙信件，讓原PO一眼識破，笑稱「我的帳戶都沒有錢進來，怎麼跟我說涉嫌洗錢？然後真的是我孤陋寡聞，還是FBI有台灣分局？」

文章曝光後，也有許多人幽默表示「恭喜你跨出與國際接軌的第一步，很多人想要都沒辦法」、「FBI會寄Email給犯人，我看到也是會笑死，警方肯定是直接破你家門，先給你兩槍」、「真的要抓人也是台灣警方協助辦案，應該是台灣警方會連絡你才對」、「回信說，你們在柬埔寨的分部好玩嗎？」、「能被美國FBI或是CIA調查逮捕，代表你也是個大咖」、「騙人的話，英文也要好一點吧」、「這封信的句子是直接翻譯，所以讀起來才會不通順」、「什麼爛中文」。