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紙鈔髒被店員拒收！男怒「這不是錢嗎？」網看法一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨自己拿的紙鈔因為髒污被店員拒收。 圖／爆怨公社
網友抱怨自己拿的紙鈔因為髒污被店員拒收。 圖／爆怨公社

有些店員在收到紙鈔後，會先確認紙鈔有沒有髒污或是破損，沒問題後才會收到收銀櫃裡，近日有一名網友表示，剛剪完頭髮要買晚餐的時候，掏出鈔票要結帳，卻被店員拒收，讓他不滿說「髒錢就不是錢嗎？」，但大多數網友則幫店員說話，「這很難分真偽鈔」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文說，最近去豐原剪完頭髮，想說要去買晚餐，總共金額為159元，於是他掏出2張百元超給店員，但其中一張因為表面有大片汙漬，店員見狀直接表示不收。

由於網友皮包內就僅剩這200元，店員就建議他使用其他的支付方式，但卻讓網友心裡很不是滋味，認為「難道髒錢就不是錢嗎？」，最後網友使用了一卡通支付，才成功付款，但他也表示得到了一個不好的買晚餐經驗。

不過網友看到貼文也紛紛幫店員說話，「我也不收，要找錢給我拿這張，我也會請店家換，這真的是髒的可以」、「不要怪店員，因為這收了真的會被老闆罵！有時候可能還要自己吸收並不是嫌棄」、「我個人是會自己去銀行換掉啦，因為一定會被拒收」。

大多數網友認為，紙鈔若有污漬，恐怕會影響辨識真偽鈔，「客人常常不收有點髒的錢，我後來也是乾脆收到髒錢直接請他換一張給我，因為實在很難辨別是不是假鈔，收到假鈔是要自己吞耶！」、「這張你要去台灣銀行換啊因為他收了，其他客人也不會想拿，而且也很難分辨真偽鈔，不是他的問題當然他不敢收呀」。

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