有錢就是任性！馬斯克說要買曼聯 4小時後改口 ptt股板炸鍋：馬投顧割韭菜

全球首富也是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克語又有驚人之語！馬斯克周二（16日）說，要買下英超曼聯隊（Manchester United），引起騷動。馬斯克推文表示：「我將買下曼聯，不用客氣。」就在四個小時之後，他又改口稱只是說笑。不過美國證管會（SEC）可能笑不出來，因為曼聯2012年已在紐約證交所掛牌上市。

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

首富要買曼聯，引發球迷騷動。網友問他對收購曼聯一事是否認真，馬斯克卻回應：「不，這是在推特上長期流傳的笑話。我沒有要買任何球隊。不過，如果我真的要買球隊，一定是曼聯，那是我從小就最喜歡的球隊。」

馬斯克改口說要買曼聯只是玩笑話。圖擷自 馬斯克推特

這位全球首富過去多次在推特上隨心所欲推文，難以得知他是認真或只是玩笑一場。英超曼聯是世界上最知名足球隊之一，目前陣中還有當紅球星C羅，媒體頻頻爆出他想求去的消息。曼聯近來戰績不佳，球迷對球隊老闆美國富商葛拉瑟 （Glazer）家族的經營方式十分不滿，曾多次在推特上喊話，勸馬斯克收購推特還不如收購曼聯。

新聞一出，PTT股板也炸鍋，「玩死你們臭散戶，爽啦」、「馬投顧一出手 ，就知道有沒有」「買曼聯是假的，要賣股票是真的」、「股價狂跌，哭哭喔」、「馬神：看散戶殺進殺出，真愉悅」、「特粉最愛被馬投顧割韭菜了」。

馬斯克今年4月宣布將以440億美元（約1.3兆元台幣）買下社群平台推特（twitter），3個月後他卻以推特的假帳號和垃圾帳號太多為由，表示要放棄。事件一度造成推特股票下跌30%，推特提起訴訟，要求馬斯克完成交易。

由於馬斯克和推特正因買賣不成興訟，網友也看起熱鬧，「收購推特也是玩笑？對吧」、「曼聯也要提告一下嗎」、「之前法院不是判他推文前要先給律師看過？」、「我要買勒，我又不買了勒，告我啊笨蛋」。

網友群嘲，「翻譯：我不買老頭C羅」、「男人上了年紀只剩一張嘴」、「首富講話都當放屁就可以了」、「富豪的煩惱，不能講笑話」、「全世界最有錢的嘴炮王」、「會信這個幹話王的，大概也會信柬埔寨打工」。