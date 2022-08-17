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鞋子踩進去感覺「軟軟的」 發現「神秘生物」在裡面讓她嚇瘋
鞋子放在門口有時會有昆蟲跑進去，但一名網友表示，她日前在穿鞋子的時候，感覺穿不進去，把鞋子一倒才發現「裡面有一隻蟾蜍」，讓她嚇瘋直呼「這鞋子我不要了，真是一輩子的陰影」！
一名網友在Dcard發文，指出「我平常鞋子都放外面，結果今天穿的時候，一直穿不進去，感覺鞋內很鼓，腳趾怎麼戳都戳不進去鞋子，最後我倒出一隻蟾蜍」，她崩潰表示「超噁心的，這鞋子我不要了，真是一輩子的陰影」！
對此，有網友笑稱「人家胡迪的靴子裡有蛇，你鞋子裡有蟾蜍，笑死」、「腳該砍掉了」、「踩起來有軟軟的嗎？」、「你有想過蟾蜍的感受嗎？」、「晚上該加菜了」、「可是我覺得滿可愛的，幸好這隻蟾蜍沒有被戳死」。
還有人分享相同經驗，「我國中有次要去上學鞋子沒穿好，走到一樓客廳才發現，鞋子裡面倒出一隻大蟑螂」、「想當年，我直接踩進去鞋子，那蟾蜍的柔軟觸感，超噁心」、「我也發生過，是在國中露營時，隔天早上起來要穿鞋，踩進去時冰冰的，還以為是襪子塞在裡面沒有拿出來，所以才潮濕，不知道哪來的勇氣伸手進去，結果抓出一隻蟾蜍，從此變成陰影」、「高中常常有蟾蜍除躲進我鞋子以外，還有一次躲到書包裡面」。
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