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男換iPhone 13被親朋好友酸「炫富」 網安慰：只是嫉妒而已

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友無奈表示，自己換了最新款的iPhone 13，反而遭到親朋好友酸。圖擷自臉書「爆怨2公社」
一名網友無奈表示，自己換了最新款的iPhone 13，反而遭到親朋好友酸。圖擷自臉書「爆怨2公社」

不少人喜歡用蘋果手機，認為系統穩定又操作簡便，但日前一名網友無奈表示，自己買了最新款的iPhone 13' rel='iPhone 13'>iPhone 13，沒想到剛開始使用後，親朋好友跟同事、上司都眼紅，酸他「很跩！用最新的」，讓他崩潰「只不過一支手機用名牌，就被唸成這樣」。對此，網友安慰他「有些人就是這樣，不用管他們」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他今年1月買了最新的iPhone 13，因為原本的手機已經用4年了，有些功能不堪使用，加上大家對蘋果手機的評價很高，所以當時想要對自己好一點，買了一款最新手機。

沒想到購入手機以後，周遭的親朋好友都開始酸他，連上司也眼紅他，還認為他在炫富，長輩也向他說教「年輕人要多存錢，不要把錢花在名牌貨身上」。他無奈表示「我使用到現在已經過了半年，這些言論一直沒停過」。

最後，他認為這些人的酸言酸語，讓他感覺「好像我不配用好東西一樣」，直呼「幸好再過一個月，蘋果下一代手機就要出來了，等上市之後這些討人厭的言論就不會再出現了吧」。

文章曝光後，引來200多則留言，許多人安慰他「酸別人的那種人，只是見不得別人好而已」、「你想太多了，會唸的人就是一直唸，不會唸的就是不會唸」、「難道用蘋果手機就是炫富嗎？」、「會覺得拿蘋果有高人一等的心態，其實才是自卑的人吧」、「沒事拉，他們只是嫉妒而已」、「自己開心最重要」、「拿蘋果手機錯了嗎？你周遭的人只是太閒」、「蘋果又不是有錢人才用得起」、「有些人就是喜歡一直酸，沒救了！」、「花自己的錢買手機，用的心安理得。不需管他人說什麼啦！」

iPhone 13 iPhone

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