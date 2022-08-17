高職兒自我介紹這樣填 她看了差點吐血！網點1關鍵：多關心孩子

面對孩子們無厘頭的行為，總讓做家長的又好氣又好笑。一名母親分享就讀高職孩子的學校表單，內容要他介紹自己的家庭與未來期許，怎料孩子的回答卻讓她好無言，看了差點吐血。

該名母親在臉書社團「爆廢公社」分享孩子的學校表單，內容是要學生介紹自己的家庭、求學過程以及對未來的期許，只見孩子寫下，自己是單親家庭，有一個正常的母親，讓原PO鬆一口氣說「還好沒寫不正常」，但問到同住家人時，孩子卻把媽媽的男朋友也寫進去，頓時讓原PO覺得很尷尬。

一名高職生填寫學校表單，沒想到直白的回答，讓媽媽看了差點吐血。

接著孩子寫到當學習有困難時，他通常會採取「放下」，讓媽媽看了很無言，而寫到對未來的期許時，他表示希望高職畢業後能成為人，這更讓原PO崩潰大喊「難道現在不是人嗎?」。

文章一出，孩子的回答讓不少人笑翻直呼「一看就知道在敷衍」，「欸...這個孩子，到底有多厭世啊？」、「我被『放下』弄到肚子痛」、「年紀輕輕就懂得放下..是個穩重可靠的人啊」、「少年就通透了老莊思想」。

但也有不少網友提醒該名母親，要多注意孩子的身心狀況，「是懶的寫還是真的沒有想法厭世的寫，這個問題家長要注意了」、「要好好了解這孩子的內心，感覺他很孤單」、「如果不是隨便亂寫，這小孩需要關心吧！」、「家長真的要多關心孩子，多花時間陪伴，多給孩子愛，多傾聽他們的心」。