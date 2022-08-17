民眾參拜宮廟「倒插香」惡意滿滿 內行勸非緊急狀況別做

前往寺廟參拜是許多民眾的精神寄託，近日卻有廟宇拍到一男一女在參拜時將香上下顛倒過來，此舉稱為「倒插香」，許多網友看了後不明所以，就有內行人透露，該舉動須經廟宇允許，否則會被視為對神明的大不敬。

一名男網友在「嘉義綠豆大小事」、「爆料二公社」等多個臉書社團發文提醒，「照片中一男一女到宮廟拜拜倒立香，各友宮寺廟多加留意！」他po出的畫面中顯示，右邊女子手中拿著上下相反的香，令許多網友疑惑問道，「香倒插代表什麼意思呀？」

一女一女在香爐「倒插香」引發網友討論。圖擷自 Facebook

有內行網友解釋，「正插拜神，倒插有請鬼之意，在香爐這樣倒插，乃對神明大不敬」、「詛咒人、報仇、趕走神明等等負面意思」、「倒插香是詛咒別人的意思」、「有冤屈、復仇」、「倒插有挑釁意味，以及想趕神明走的意思」、「有一說是詛咒，另一種是法師退神寄爐用」。

根據NOWnews的習俗百科說明，有些廟宇會由法師、道長採行「倒插香」的科儀調兵遣將或巡境，還有當遇到緊急事故想求助時才會以此舉驚擾神明，但前提是必須獲得廟宇同意。若非上述情況可能有幾種意涵，有人是想沉冤昭雪，就以「倒插香」代表連生命都可以不要以宣示清白。又或是有人惡意向神明挑釁、敗壞廟內風水，企圖讓神明退神。還有一種是雙方要拚個你死我活時會請神明見證。