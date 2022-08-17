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討債集團潑紅漆「欠錢錢不還」 網笑翻：疊字討債可可愛愛
電影中常見暴力討債情節，去年很紅的電影《當男人戀愛時》，說得就是黑幫討債男與欠債女的愛情故事，也促成了邱澤和許瑋甯這對佳偶。現實中，討債並沒有電影演得那樣浪漫，討債集團在住家門口潑漆寫紅字，讓人生畏，但也有債主不按牌理出牌，疊字討債，反而有意外「笑果」。
有網友在臉書爆廢公社公開版分享一張討債照片，只見住家門口被人用紅漆寫上了「欠錢錢不還」的字句，因為疊字裝可愛，原po笑說「莫名的喜感」，引發熱議。
網友笑翻，「莫名覺得可愛」、「煞氣a小可愛」、「再怎麼兇也要疊字字」、「森氣氣捏，欠錢錢不還」、「就是不還還，ㄌㄩㄝ」、「討債討得可可愛愛」、「傲嬌感十足」、「還稍微跳過『金雞迎春』春聯，乖孩子」、「不還錢錢，斷手手斷腳腳喔」。
網突破盲腸，「這一定是欠女生錢的，不要惹女生生氣氣」、「討債少女心萌發啾咪喔」、「國中生討債債」、「稚氣未脫的討債底迪」、「可能才五歲？」。
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