仙草放了42年！強者煮成仙草茶 網抖：喝了立即成仙

一般來說，食物要趁新鮮吃才好吃，不過仍有些食物沒有保存期限，若放置時間越長，反而口感越好，但放了42年的仙草還能喝嗎？。一名網友分享，日前他母親在整理閣樓雜物時，意外發現一包用布袋裝的東西，沒想到打開後竟是一綑一綑包好的仙草，仔細一看居然還有42年的歷史，讓他笑說「喝下去會不會直接增加40年的功力阿」。

該名網友在臉書社團「爆料公社」分享，他的母親在整理閣樓雜物時，意外發現一包用布袋裝的東西，打開一看竟是一綑一綑包好的仙草，他聽母親說，以前時常看到外公拿出來曬再包回去，從外包裝的報紙日期可推測，眼前的仙草至少有42年的歷史，令他不敢置信。然而，原po的母親還將其煮成仙草茶，讓他笑說「喝下去會不會直接增加40年功力啊」。 一名網友在家中發現至少有42年歷史的仙草，並將其煮成仙草茶。圖擷自 爆料公社

文章曝光，許多網友也看了目瞪口呆，紛紛笑說「上次印度什麼部長的也說他治理水情有改善，自己喝了一杯河水就急診住院3天」、「可惜早了！如果你再等20年才喝就會得到一甲子的功力」、「有先填過保險受益人?」、「會不會有40年功力我不知道，但我知道你明天一定會烙賽」、「吃下去，立即成仙，墳頭長草，此乃仙草」、「要上來報平安哦」。