鐵板燒師傅列13項奧客行徑掀兩派議論 其中「這項」最獲認同

鐵板燒料理受到許多人喜愛，看著師傅當場現炒，香味四溢，令人食慾大開。但有一名鐵板燒師傅上網發文抱怨奧客行為，洋洋灑灑條列了13項，貼文引發兩派網友評論，其中第12點最被認同。

一位自稱任職鐵板燒師傅的網友在《匿名2公社》發文抱怨鐵板燒奧客，條列出13項NG行徑，其中多項「客製化」要求最讓他火大，包括要求「不要蔥、蒜、胡椒、少油少鹽」，如同去除鐵板燒的美味精華，不如吃清粥小菜就好，把鐵板燒店當牛排館，連荷包蛋都要求幾分熟，還有套餐配置要求更換、自帶食材要求代客料理等行為，擾亂作業流程，其中第12項「店裡關燈、鐵門關一半就代表休息了，別再闖進來問還有嗎？」獲得最多人認同，質疑這些人是「眼瞎嗎？」

「鐵板燒奧客」NG行為： 1.不吃豆芽麻煩進來就講，我們翻桌率高，基本看到一個人頭就會炒一份青菜豆芽，等你點好才講 那我這份豆芽要賣誰？2.不要蔥、蒜、胡椒、少油少鹽麻煩你就直接去吃清粥小菜就好了不要來亂3.全素者請不要來鐵板燒亂，為了你我鍋子要重新清洗一遍然後專門炒你這份全素，真的在熟操的時候為了你真的會拖到其他人上菜的時間 請自重！4.打電話過來叫餐跟你報好取餐時間 你過來又要再加點…那請問你剛剛打電話過來叫餐是在叫什麼意思的？5.荷包蛋就是半熟或全熟 沒有在那邊123456789分熟的 你跑錯店了 我們這裡不是牛排館6.客人：請問我套餐這個不吃可以換那個嗎？A：沒有！不行！NO！要這樣換來換去那套餐的定義在哪？其他家可以 不代表我這裡可以7.不要一進來或還沒點好就說要辣椒醬，跟你很熟？辣椒醬不用成本？欠你的？奇怪了！來吃鐵板燒就是要吃各家醬汁與肉片融合之食材 要辣我直接幫你炒辣，你還要沾辣椒醬 那你怎麼不乾脆直接去吃火鍋呢？要沾多少隨你高興！8.不要我們店裡沒有你要的青菜或食材就直接去外面或你家拿食材要來給我們代客料理 這個舉動真的有夠沒禮貌！請問我有答應你能帶食材進來我店裡嗎？9.師傅在炒菜手在動時麻煩不要急著結帳/給菜單！你是眼幹沒看到我在忙是嗎？眼色有夠差的！10.客人：師傅我菜跟肉要一半辣一半不辣A：我鱈魚順便幫你做一半紅燒一半清蒸好了，到底在幹嘛啊？ 要求這麼多麻煩去王品好嗎？11.點雞腿、雞肉就是要等！不要點不到五分鍾就在那邊催催催 到底在催什麼？不知道雞腿難熟嗎？12.店裡關燈、鐵門關一半就代表休息了，別再闖進來問還有嗎？ 13.不要一進來就說青菜要多一點，我們價目表上面一份青菜就是30，給你多一點 那旁邊的客人我該如何跟他交代？其他鐵板燒或許可以免費續菜 但不代表其他家也一定要這樣 謝謝。

貼文一出引發兩派評論，許多網友留言表達認同，「這根本是所有餐飲業的心聲啊！」、「句句到心坎裡，麻辣燙路過」、「12點很有感觸，超多人喜歡在鐵門拉一半的時候突然闖進來問還有沒有…」、「第八點是關卡Boss吧」、「素食的去吃什麼鐵板燒」、「我們是烤肉店也常碰到這樣的客人，方便素就算了，是要求全素，我直接拒絕，無法配合」。

也有人認同原PO所列的奧客行為不合邏輯，「①這個不對吧，一進門就炒是你的問題欸，明明就是點完餐才要做，你拼翻桌率關我X事」、「打電話點餐後來要加點，你就做啊，然後讓他等，還有結帳，如果你還很多要料理，我還要等你全部處理好再結帳？」、「麻煩公布店家，我絕對不去，規矩太多」、「你換工作比較快」。