麥當勞店員進肯德基為這事？ 網笑猜「雞腿用完了請支援」

一張圖片引起網友創意無限！臉書社團《路上觀察學院》一名網友貼出一張肯德基店員站在麥當勞櫃檯前的照片，還加上說明「身在曹營心在漢」，笑指身為大牌速食店店員，竟然沒有力挺自家商品，跑去買競爭對手的餐點，是要叛變了嗎？這張照片也引來網友熱烈創意發想。

有網友猜測同為速食店，難道是料用完了要調貨「同業調料，很合理」、「麻煩支援雞腿」、「我們家生菜沒了，擋我兩片？」還有人笑可能是「吃膩了」、「一個是工作、一個是生活」、「蛋撻店員工來買薯條，錯惹嗎？」、「KFC店員表示：客人一直要點勁辣雞腿堡套餐，我只好來這邊買給他」。

還有餐飲業網友分享這現象很正常「很正常的！50嵐員工也都叫我們的飲料，然後我也常喝別家的飲料！」、「以前去買飲料的時候，店員說等我一下，然後看到店員跑去隔壁飲料店借兩匙珍珠回來」、「我曾在手搖飲料店上班，跑到旁邊的港式飲茶餐廳買港式奶茶，結果還被他們的店員虧，之後就不去了」