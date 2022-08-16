機車族知道嗎？愛換「150元機油」 機車行老闆提一點勸：很危險！
機車的機油每1000公里便需更換一次，以達到潤滑及清潔引擎的作用，而機油的價格區間多在150~500之間，許多機車族常不知如何選擇。TikTok上一名機車行老闆《戴蒙老闆好機車》便分析表示：換「最便宜的油」，品質常更難保證，可能有很大風險。
《戴蒙老闆好機車》在影片中說，許多人問「一直換最便宜的機油，會不會對機車有壞處？」他認為「絕對不能加。」因為對車行來說，換機油的收費分成機油成本和工錢成本，若是選最便宜的油，老闆更有可能為提高獲利，而去使用品質更低劣的油，或是使用「礦物油」，長期使用下就有可能會傷害到車。
他解釋，他並不是要說所有的150元的機油都有問題，只是「受傷害」的機率比較大。《戴蒙老闆好機車》也提供他的建議作法，可以在機車行問清楚價位有哪些，選中間的就好，然而重點還是在於要「勤換機油」，長期不換更傷引擎。
@bossdamon.motor
你機油都加多少錢？ #機車 #機油 #機油小教室 #貳輪嶼 #戴蒙老闆♬ 原聲 - 戴蒙老闆好機車 - 戴蒙老闆好機車
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