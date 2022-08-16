他好奇消防栓告示牌下「紅色箭頭」用途 內行網友曝解答

路上會有各式各樣的告示牌，為行人及騎士指示方向。一名網友在路上看到消防栓的告示牌底下有個箭頭，相當疑惑是什麼意思，且周圍和指的方向都沒有看到消防栓，於是想問問網友們，「為什麼會有小箭頭？」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在路上看到消防栓告示牌底下竟有個紅色箭頭，很好奇箭頭是什麼意思，於是拍下來向網友們求助，他也表示，這個標示桿周圍及箭頭所指之處都沒看到消防栓，他想問問網友們，「為什麼會有小箭頭？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你以為是箭頭，其實它就是一個迷你消防栓（誤）」、「沿著箭頭繞地球一圈，一定可以看到消防栓的意思」、「第一次看到有箭頭的立牌，超酷！！」、「因為消防栓溜之大吉，酸了～」、「再走個200公里就看到了」、「根據RPG設定，你應該還缺把鑰匙（不要瞎掰好嗎！！）」、「跟著走會有任務歐」。

有專業的網友解答，「周遭地上找看看有沒有黃色鐵蓋，特別是旁邊還有畫紅線，那個打開就是地下消防栓」、「紅色的那支箭頭，表示從標示牌往箭頭方向找地下式消防栓。這是標示牌設置規範，不是地下消防栓被鋪馬路蓋過去。如果有疑問可以請市、縣府確認，以免消防隊臨時找不到消防栓」、「豆知識：消防栓是自來水公司管理的（但是直覺就是找消防隊」。