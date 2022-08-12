蔡才剛喊「全黨團結」林智堅卻退選 網友傻眼：有事嗎？
深陷論文風波的林智堅才被蔡英文總統力挺，呼籲民進黨要「全黨團結一致，支持林智堅捍衛自身清白」，因此退選一事引起許多網友質疑「不是才講要全黨挺到底，小堅哥到底要退什麼啦」。
蔡英文曾針對林智堅論文抄襲事件呼籲「全黨團結一致」，並力挺林智堅捍衛自身清白，引起黨內外激辯。然而林智堅卻在12日傳出退選的消息，引起各界譁然。
針對此事，有網友就在八卦板發文表示，蔡英文原本要提及要「全黨挺到底」，但如今卻決定退選，讓他直呼「小堅哥到底要退什麼啦」，最後還哀號「我投你嘛，小堅哥，別這樣退選嘛！嗚嗚嗚」。
許多網友紛紛留言表示「全民都準備好要挺堅了，總統有事嗎？」、「都說要挺到底了怎麼會退選，哭啊」、「高嘉瑜專壞人大事，好打的草包哪裡找？」、「說好的全黨救一人呢」、「再來看要不要打悲情牌，說他是受害人」
有人表示理解當時蔡英文為何捍衛林智堅，「自己提名的當然要挺啊」，也有人猜測「這幾天內部反彈一定很大，大到小英要斬堅」、「看來中華碩士也沒保住」。
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