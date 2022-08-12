林智堅退選桃園 網友好奇：始終相挺的鄭運鵬選得下去？
民進黨今天（12日）中午在總統官邸臨時召開選對會，根據知情人士表示，林智堅已主動表達退選，並在會中經過選對會成員達成共識，未來接棒人選，也擬由民進黨桃園在地立委鄭運鵬上陣，針對此一消息，許多網友紛紛「哀號」。
根據知情人士表示，12日在總統官邸臨時召開選對會，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、民進黨秘書長林錫耀和前秘書長洪耀福，並由蔡英文總統擔任召集人。
而在會議過程中，傳出林智堅已主動表達退選，消息一出立刻引爆討論，PTT網友紛紛留言「哀號」表示「說政治抹黑不要退啊」、「不～～～我還要看下限（崩潰）」、「拜託別換」、「我要看血流成河阿，沒戲唱了，可惜啊」。
也有懷疑即將接棒的鄭運鵬的網友表示「背書成這樣，接棒了真的選得下去嗎？」、「鄭先生有比較好嗎？替抄人背書的，哈哈」、「這個一起護航說謊的跟小智有差嗎？」，甚至有人認為「堅哥被小弟篡位了」。
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