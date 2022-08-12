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老闆打出雙黃…他買荷包蛋多5元氣炸！網搖頭：不會做生意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去早餐店買荷包蛋，因其中一顆蛋是雙黃，被老闆加了5元，讓他難以接受。 圖／Ingimage
一名網友去早餐店買荷包蛋，因其中一顆蛋是雙黃，被老闆加了5元，讓他難以接受。 圖／Ingimage

一家店能不能留住客人，有時應對態度比價錢來得重要。一名網友日前去早餐店買荷包蛋，因為老闆娘打出一個雙蛋黃而被加價5元，讓他覺得「奇檬子不爽」，將此事分享到臉書上後引起熱烈討論，多數人都認為這家店「太不會做生意」。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，說他某天到一家不常去的早餐店外帶兩個荷包蛋，老闆娘敲蛋下鍋後，轉身用「蒙娜麗莎般的微笑」說：「其中一顆蛋是雙黃蛋，要多收5元，一共25元喔！」

發文網友看到蛋都上了煎台，只能無奈付了錢，卻越想越不對，「妳跟蛋商買蛋，蛋商也沒多收雙黃的蛋錢啊！那為何要我多付5元？」因而將此事貼到社團，想問早餐店是否有這種「潛規則」，並強調「多5元不是付不起，是覺得奇檬子不爽！」。

看完事情經過，多數網友都跟發文者同感，認為加價不合理，「不就只有一顆蛋，打下去雙蛋黃要再收5元，應該可拒絕買」、「我最討厭吃蛋黃了還要被多收5元，我才不要那顆」、「害我膽固醇變高，應該減5元補貼醫藥費」、「那跟他說只要蛋白，可以少5元嗎」。還有網友提供反制的方式，「我錢就是帶剛好怎麼辦？」、「老闆我只要一顆蛋黃…麻煩你重新煎一顆」。

很多人指出店家此舉是「賺小失大」、不懂待客之道，「蛋要是小顆你要退錢給客人嗎？這樣做生意不可取」、「為了一個蛋黃損失一個常客，真划算」。也有人分享其他同業的做法，「我也是站煎台的，直接阿莎力給客人彩蛋，加量不加價，客人高興，下次就會再來光臨」、「有一次老闆打了個雙黃蛋，老闆笑笑的跟我說：哈，這顆蛋請你」、「我遇過的老闆如果打到雙蛋黃的，就用鍋鏟弄成兩顆荷包蛋，其中一顆賣給別人了」。

不過也有網友認為荷包蛋只賣10元的店家很少見了，「現在單點荷包蛋一個都15元了喲，2個是30元才對，她少收5元，你賺到了喲」、「荷包蛋10元很佛心，幾乎賺不到錢，不要計較」、「多收5元還好吧，雙蛋黃本來就較重，所以他進貨的那籃蛋有可能較少顆」。

另有內行的網友指出，雙蛋黃其實可以辨認，「同一堆蛋裡面，要是個頭較大的，通常雙黃的機率就比較高；蛋型偏圓形個頭也大的，機率更高哦」。

有網友提供雙黃蛋的辨識方法。 圖擷自「爆料公社」粉專
有網友提供雙黃蛋的辨識方法。 圖擷自「爆料公社」粉專

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