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被標註「奧客」叫外送司機擺爛不送？苦主曝真正原因
外送平台崛起，不少人三餐仰賴外送解決。有網友抱怨，他連續兩次訂購同一家餐廳的餐點，司機卻都故意擺爛不取餐，店家回應，是因為他被標記成「奧客」，司機才不願送餐。經過一番查詢，終於得知是因為地址會被導航到奇怪的地方，因此司機才會乾脆不送。
一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，她訂購同一家餐廳餐點兩次，外送員卻都故意不去取餐，詢問店家後對方回應，是因為他被標記成「奧客」，司機才不願送餐。
貼文曝光後店家也在留言處回應表示，「我對您的名字很有印象，記得前幾天您有致電給我們，我有告知您餐點已經做好，但是司機一直沒有來取餐，您致電店家也無法幫您聯絡到司機或取消訂單，我們也很少遇到司機不來取餐的問題，這是部份司機個人問題，建議您直接跟客服反應狀況」。
其他網友也表示，外送司機的程式看不到客戶評分，因此不可能被標註「奧客」，有人留言「不是出了名的奧被外送群組通緝的話，基本上司機端的程式不會看到客戶的評分」、「最近的確ubereats店家平板某些訂單會特別顯示，要求店家與外送員再次核對餐點，但是沒有到直接標示為奧客的程度」。
發文網友最後更新留言指出，「剛剛司機說因為我家地址被Uber導航到一個很奇怪的地方，所以一些司機就不想送，我試試看能否改地址」。
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