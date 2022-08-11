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影／YouTuber拍八仙樂園現況「根本廢墟」 當年事件討論已少

DailyView網路溫度計／ 陳盈蓉
圖擷自荒謬的Fun松時間
圖擷自荒謬的Fun松時間

你還記得2015年發生的八仙樂園塵爆案嗎？此事件是因舉辦「彩粉」派對，導致發生時長40秒的火災，造成15死至少470傷，並讓八仙樂園被勒令停業。七年過去，八仙樂園還在原址未拆，塵爆現場變成如何？Youtuber「荒謬的Fun松時間」選在6月27日塵爆發生日上架八仙樂園的空拍影片，整個樂園看起來有如廢墟，令人不勝唏噓。

八仙樂園現況宛如廢墟 網友嘆：非常希望它重新營業

從「荒謬的Fun松時間」拍攝的影片中可見，原本該熱鬧的園區，如今水池長滿青苔、遊樂設施與建築物斑駁殘破，對此網友紛紛表示：「現在變得如此唏噓，想當初我高中的時候還在滑水道那邊溺水過」、「非常希望它重新營業」、「這炎熱的天氣是我國中時會去八仙玩水的時候，懷念八仙」、「以前的週年慶充滿歡笑聲，現在已經沒有歡笑聲了」、「八仙沒營業，八里人少了很多打工及工作的機會」、「八仙是很多7年級夏日的回憶，那是我們的青春歲月，現在青春跟回憶只能追憶了」、「整件塵爆最雖小的就是八仙經營者」表達對八仙樂園停業之事感到惋惜。

八仙樂園現況宛如廢墟　網友嘆：非常希望它重新營業

▲昔日滑水道已長滿雜草青苔。

image source：擷圖/荒謬的Fun松時間

八仙樂園現況宛如廢墟 網友嘆：非常希望它重新營業

image source：擷圖/荒謬的Fun松時間

八仙樂園現況宛如廢墟 網友嘆：非常希望它重新營業

image source：擷圖/荒謬的Fun松時間

八仙樂園現況宛如廢墟 網友嘆：非常希望它重新營業

image source：擷圖/荒謬的Fun松時間

八仙樂園塵爆案 造成15死至少470傷

台灣在2013年舉辦彩色路跑首度引進彩色粉末，2015年6月27日「玩色創意公司」租用八仙樂園的第6、7、8區域舉辦「彩色派對」，派對過程卻因工讀生將彩粉噴向舞台射燈，導致被燈泡引燃，瞬間引發火災，最終造成15死至少470傷，而當時負責人呂忠吉，僅被判業務過失致死罪五年（最高度刑），判決一出也引起不少討論，大眾紛紛認為刑責過低。

八仙樂園塵爆案 造成15死至少470傷
image source：擷圖/荒謬的Fun松時間

八仙樂園塵爆已七年 聲量漸少

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「八仙樂園」（時間：2021/08/10 - 2022/08/09）近一年網路聲量，共有7,133筆，基本上三次高峰討論皆未破千筆，去年10月15日高峰主因是高雄城中城大樓火災之事，此議題淪為政治人物的攻防戰；再來今年1月2日因八仙塵爆死者父母聲請國賠，二審仍敗訴之消息也短暫在網路上造成討論。

最後是八仙樂園塵爆案七周年當天，Youtuber「荒謬的Fun松時間」發佈「七年前的今天-八仙樂園現況」之影片，經媒體、網友轉發分享，聲量有小幅度上升，由此可見，八仙樂園塵爆案討論度已逐漸在網路上式微。

八仙樂園討論度逐漸式微　近一年高峰皆未破千

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影／YouTuber拍八仙樂園現況「根本廢墟」 當年事件討論已少

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