百貨打烊遭攔檢查發票！她氣哭「被羞辱」 網見路線：很正常

台中一名女顧客於昨（7）日赴知名百貨公司挑選禮物，逛到打烊才離開，便跟著電梯指示牌的方向搭員工貨梯到一樓，警衛看到她手提百貨購物袋，攔下要求拿出發票證明為正常交易，讓她感覺被羞辱「我第一次到百貨公司一路哭回家」，但員工看完來龍去脈紛紛表態「這不是正常的嗎，警衛大哥不檢查我還覺得怪怪」。

該女顧客於「爆怨2公社」發文指出，她為了買禮物，趁百貨公司打烊前進去消費，離開時看到有電梯指示牌便搭了電梯，不料感覺像是貨梯。到一樓後，發現一堆人似乎是百貨公司員工下班，「大家都在打卡，我跟著走，卻只有我被攔下來檢查發票？」，而警衛表明是照公司規定。

檢查完所有發票，其中一名警衛看出異樣問「妳不是員工嗎？」，女顧客怒回「我是消費者，你們這樣我很困擾！」，她感覺被羞辱說「我第一次到百貨公司一路哭回家」，並嗆「指示牌麻煩標示清楚，不要讓消費者進去被當賊羞辱」。

然而，網友們一面倒力挺警衛表示「不是把顧客當賊，而是以為你是員工」、「消費者不按時間逛百貨公司，又不走正常路徑離開」、「百貨要打烊本來就有先廣播通知」、「會搭員工電梯離開就可以得知，肯定是拖到樓面電梯都關閉了」。

還有網友說「這麼容易被羞辱那麽不要出國了，出國都要檢查」、「這樣說的話，好市多豈不是天天羞辱」，也有相關人士透露「你知道櫃姐上下班只能揹透明包嗎」、「最討厭要打烊了還在逛死不走的人」、「廠商進場完離場還要填攜出單，讓門口警衛檢查，走那個通道這是日常是規定，不是個案，如果櫃內有東西不見，他們要負責的」。