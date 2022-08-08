連鎖分店標準不一…他用環保餐具壓力大 網分享：這家鹹酥雞給比較多！

不少民眾為了實踐無痕生活，不為地球製造垃圾，因此去餐飲商家會盡量使用環保餐具，然而提出要使用環保餐具時，可能心裡仍會有不小的心理壓力，深怕造成店家困擾。

環保署原擬今年7月1日全台禁用保麗龍杯，然而因地方希望可以給緩衝期，因此改要求地方在2024年底前提報飲料店、超商、速食店、超級市場限用一次性塑膠飲料杯政策。而台北市則即將在12月1日起成為全台最早禁用一次性塑膠飲料杯的縣市，此事也讓許多人開始討論「無痕生活」的相關環保話題。

有網友就在Dcard無痕生活板發文表示，自己去麥當勞點餐曾經嘗試2次全用環保餐具，他也強調，雖然自己已經很常使用環保餐具，但每次提出要用，「心理壓力還是不小，深怕造成店家的困擾」。

原PO也表示，每次正餐決定要用，都會想著避開店家的尖峰時間，「久了就容易讓自己在接近三餐的時間，變得比較緊張」，甚至讓原PO有時候已經很餓了，也還是選擇「撐一下晚點再去買」。

許多網友看到這篇文章後深有同感，表示自己遇過對環保餐具最不友善的店家就是連鎖速食店，甚至也常常遇到店員說不能使用環保餐具，但其實詢問較資深的員工就會知道是可以的。不過還是有網友分享自己去宜蘭玩，帶了自己的餐盒要去逛夜市，「老闆稱讚我很環保，說要多給我一點」，甚至買鹹酥雞還會拿到比較多。

原PO最後表示，他能感受到目前很多店家面對五花八門的環保餐具，在出餐SOP上，確實還沒有建立得很完善，無可避免會對彼此帶來些麻煩，因此期待可以趕快度過這段「環保餐具混亂期」，也有網友提醒大家「使用環保餐具是為了更愛護地球，為自己感到驕傲，千萬不要感到壓力喔！」