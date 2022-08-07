狂！台中阿伯「騎車吊點滴」一路飆 鄉民嚇：用生命在奔馳

用路人切勿危險駕駛，否則後果難以設想。一名網友開車行經台中某路段時，意外遇見一旁狂飆而過的超狂阿伯，他不只單手騎車，另一手更握著點滴架，讓點滴架隨著車身快速移動，畫面看來相當危險。

一名網友透過臉書社團「爆廢公社」貼出影片，他在去年底發現一名阿伯不只單手騎著機車，另一手更是緊抓著移動式點滴架，畫面看來相當驚險，萬一不慎發生意外，後果恐不堪設想。

就連原PO也不禁感嘆阿伯「邊騎車邊打點滴」的技術，直呼「你到底要命還是不要命啊？你搞得我好亂啊！大哥 ～」。

有不少眼尖網友認出該路段為台中市中清路附近，其中多數網友看了都為阿伯捏一把冷汗，「他用不要命的方式，續著自己還要的命」、「用生命拯救生命」、「就算打著點滴，也擋不住追風的少年」、「不要擔心哥，哥只是傳說」、「被警察看到不知道可不可以少罰一點」。

眼看多數人都調侃阿伯騎車技術高超，也有人看不下去直言「不知道原委的人還是不要講太酸的話語，也許他是逼不得已」、「也許真的沒人可以幫他」。

根據《道路交通管理處罰條例》第43條規定，若有危險駕駛行為，將處新台幣6,000元以上至24,000元以下罰鍰。