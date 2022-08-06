一車好市多當父親節禮物 爸回覆她秒內疚「應該再塞金條」

父親節快到了，不少人在為了送禮物頭痛。近日有一名網友表示，老爸健檢報告的數字不是很好看，因此到了好市多買了一車健康的食物拍給他看，開玩笑說是「父親節禮物」，沒想到爸爸的回應卻讓她感到很愧疚，也很感動「原來，不管為他做的事情再怎麼小，他都覺得很滿足」，引起不少網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，她表示老爸健檢報告數字不是太好看，加上父親節要到了，於是他把在好市多結完帳的健康商品拍給老爸看，開玩笑說「親愛的老爸，這都是你的父親節禮物喔！祝你身體健康」，只見購物車中擺著葉黃素、蛋、麥片，還有一些青菜菇類。

原po說，還以為老爸會嫌這些禮物很沒誠意，沒想到老爸卻回「乖女兒好乖呀，但是不要花這麼多錢買東西給老爸啦，要買東西怎麼不找老爸去？」，原po表示，看到老爸這麼認真回應，突然感到很內疚，「原來，不管我為他做的事情再怎麼小，他都覺得很滿足」，最後也開玩笑說「看來我應該要再塞兩條金條進去才是真正孝順了」。

此文曝光後也不少網友回覆，不少人認為「老爸重點在最後一句吧！他想自己去挑」、「不是，你爸只是想要自己挑」、「老爸意思是說，他要自己去選啦」、「感動溫暖」但也有人覺得很感人，「我哭了，父母或許是不會計較子女買給他的東西要有多好，他只是怕子女多花錢，多數時候只想著付出」、「爸爸想要妳多陪伴他，ㄧ起逛好市多也是陪伴的一種方式」。