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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

好友「這些NG行為」變雷旅伴 他氣炸：不再與對方單獨出門

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己和好朋友單獨出去玩卻變成「最雷旅伴」的經歷。高鐵示意圖。記者盧逸峰／攝影
有網友分享自己和好朋友單獨出去玩卻變成「最雷旅伴」的經歷。高鐵示意圖。記者盧逸峰／攝影

旅遊旺季來臨，許多人都趁這段期間呼朋引伴到各處旅遊，旅伴的選擇就顯得相當重要。有網友分享自己和好朋友單獨出去玩卻變成「最雷旅伴」，從籌備期不協助規劃行程，到旅遊過程中狀況不斷，讓原PO氣得表示「下次不要再跟這個人單獨出門」，話題也引起許多網友共鳴。

一名網友以「遇過最雷的旅伴」為題，在Dcard旅遊板發文奉勸大家，就算是最好的朋友，也「不一定要兩個人單獨出去玩」，因為可能會讓你見到他的「另一面」。這名網友接著補充，這位朋友出去玩（之前）不幫忙規劃行程就算了，原PO規劃完之後給她看「就開始意見一堆」，如「什麼時候不想去哪」、「很曬不想去哪」，且講完意見之後也不會幫忙找地方。

原PO接著說，到旅行的那天「在搭車快要遲到的時候才來」，且上車之後開始抱怨東抱怨西，到目的地之後又發現有東西沒帶，然後再開始「抱怨循環」，甚至隔天賴床不起來，害他們差點錯過早餐時間，行程敲好了又突然說想去哪裡哪裡，好不容易到了，又說跟想像的不一樣很失望，讓原PO相當傻眼，表示「出去玩一次之後，就知道下次不要再跟這個人單獨出門」，引起許多網友共鳴。

有網友在底下留言表示，「曾去外縣市找朋友，朋友再找我去另外一個縣市玩，到了之後就一直跟曖昧對象聊天，完全把我拋在一邊」，另一位則表示「出去玩一次就會知道，有些人直接黑名單，拍食物照可以拍到東西都涼了，還捨不得吃飯的冰友，也先不要」，有人看完文章後也順勢表示「所以我喜歡獨旅呀，輕鬆多了」、「剛和朋友玩回來，立刻被我加進黑名單⋯」、「沒有負責規劃行程，玩的時候抱怨真的可以掰了」。

Dcard 黑名單

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