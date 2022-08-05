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醫學系學生想「刺青」被護理師母阻止 網曝折衷做法

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友想刺青，但身為醫學系學生的她擔心會因此顯得不夠專業。醫生示意圖／ingimage
女網友想刺青，但身為醫學系學生的她擔心會因此顯得不夠專業。醫生示意圖／ingimage

現代社會越來越開明，過去的年代認為刺青是不好的行為，如今刺青已是藝術表現的一種，不過在求職時，身上有刺青可能還是會引來異樣眼光。一名即將就讀醫學系的大學生考慮刺青，卻被護理師媽媽阻止，擔心未來工作會因此受阻。對此，不少人都建議「要刺青的話不要刺在四肢會露出的地方」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她是一名即將就讀醫學系的大學生，最近打算在手臂上刺青，不過身為護理師的媽媽提醒她，未來成為醫師後，需出席很多正式場合，若被看到手臂上的刺青可能會讓他人留下不好的印象。

該網友表示，「我想刺青的內容是對我來說非常具意義和紀念性的東西，想做很久了，但是現在又開始猶豫」，她也詢問其他人「要當醫生可以刺青嗎？」

許多網友紛紛留言建議「不要刺在四肢會露出的地方是沒差」、「怕什麼，頂多遮起來而已啊」、「刺的亂七八糟的大有人在，頂多不要包脖子跟臉就好了，其他正式場合，正式西裝本來就是長袖，你就都穿西裝出席吧」。

也有網友贊同發文網友媽媽的說法，有人留言「沒有說不能刺，但確實會有不好印象，自己考慮清楚」、「有什麼東西非要刺在身上才能當作紀念」、「先不要，還是有8+9印象的」。

另外仍有人支持她，有網友留言「認識一位醫生姐姐就有刺青，刺青與否跟醫師專業無關，如果擔心的話可以刺在上臂內外側或是鎖骨，正式場合或工作時長袖都可以遮住」。

刺青 護理師 醫師 Dcard

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