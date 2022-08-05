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毒品猖獗、貪腐大國？住柬埔寨4年台人曝當地黑暗內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
位於柬埔寨的世界遺跡吳哥窟。示意圖/ingimage
位於柬埔寨的世界遺跡吳哥窟。示意圖/ingimage

近期，有多達千名台灣人掉入求職陷阱，被騙到柬埔寨從事詐騙行業，引起社會高度關注，也令不少人好奇柬埔寨到底是一個什麼樣的國家？就有一名在當地生活四年的台灣人，發文分享該國現況，以及揭露當地貧富差距大、政府貪腐的黑暗內幕。

該名網友在PTT分享，自己2019年時到柬埔寨金邊，即將邁入第四年，卻沒想到有天大家竟會是從人口販運的新聞來認識柬埔寨。他指出，從網友們的留言中可得知，許多人其實分不清中南半島的5個國家，泰國、越南、寮國、緬甸、柬埔寨，甚至認為柬埔寨是共產國家，正在內亂，連翁山蘇姬也被扯進來，因此想和大家分享當地的現狀。

原PO以當地人的角度介紹東南亞各國。他透露，泰國就類似於日本，是半島經濟的領頭羊，每當柬埔寨人談到去泰國旅遊，就跟台灣人講到去日本一樣眼睛會發亮。而談到柬埔寨，在他的眼裡就類似台灣，或未來的台灣。從經濟面上，該國屬於半島五國中後段班，儘管有世界遺跡吳哥窟，但觀光始終贏不了泰國、越南，加上歷史因素，因此與周邊各國關係不好，處於被孤立的狀態。

然而，柬埔寨的內部發展也有嚴重隱憂，他表示當地以毒品、賭博與緬甸齊名，還有蓬勃的色情產業，從2017年左右西港開放後加劇，如今連台灣都受到波及，儘管柬埔寨政府每年都稱要與黃賭毒宣戰，但幾乎沒有成效，在西港更是每天都能看見重大社會事件。

除此之外，他表示柬埔寨身為貪腐大國，首相洪森表面上說要嚴格打貪打腐，但私下家族成員、將軍們，仍是到處獵地賣官酬庸，做生意大企業還能安全度過，小企業就只能自嘆運氣不好。而治安方面，他指出首都金邊雖能稍微安全度過，但當地華人幾乎人人都有被搶的經驗，隨著2020西港禁賭令與疫情爆發後，當地隨機犯罪情形也越發嚴重。

隨著陸資接捧進場炒房，造成柬埔寨的貧富差距擴大，一般受薪階級薪水低到連機車爆胎都要苦惱，年輕人不快樂指數超過40%，當地大學們都在設法未來可以移民到美國、大陸和日本，沒有台灣則是因為台灣的婚姻詐騙，和對待移工惡劣情形太有名。

最後他也提到，雖然柬埔寨內政問題嚴重，但人民天性熱情、善良，自己曾在當地騎車自摔，當時馬上就有許多民眾衝出來擋車幫忙，還用英文指路附近藥局位置，相較於台北、東京熱情許多。因此，他看到許多對柬埔寨人的惡評，還是要替該國抱不平，尤其近年來的事件，起因都是來自於大陸違法博弈業者與台灣人蛇集團，還有當地政府腐敗導致。

柬埔寨 人蛇集團

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