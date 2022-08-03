超噁心！慶生驚喜變驚嚇 連鎖店生日蛋糕內藏一大團頭髮

難忘的生日體驗不一定全都是開心的！台灣有女生日前發文，稱為了與家人慶生，特地在當地連鎖蛋糕店購入生日蛋糕，沒想到一切開竟見到一大團頭髮，十分噁心！網民見狀紛紛批評該蛋糕店不衛生，有人就揶揄「員工的頭髮都掉光了嗎」、「你的內餡比較多」。店家翌日聯絡了樓主，又承諾會徹查，但要求先把爆料帖文刪去，樓主沒有即時答應，但卻發現原本的帖文已被社團刪去，她只好改為在「爆料公社」發文。

該名台灣女網民在facebook專頁「爆料公社」發文，稱其近日在連鎖蛋糕店買了個芝士蛋糕為剛下班的阿嬤慶祝生日，一家人唱完生日歌後，孩子們都虎視眈眈地看着生日蛋糕。她剛切好一塊，就被嚇呆了，蛋糕中間竟然有一繓混合着塵土的頭髮，極度嘔心，「發生這種情形，我真的爆傻眼」。

樓主氣憤得即時前往蛋糕店投訴，但是因為店鋪已經打烊，她只好先回家安撫失望的孩子。樓主滿腔怒火無處發洩，便把照片拍下來放到爆料網站上公審店家。從照片可見，樓主從蛋糕中間抽出一串長長的頭髮，頭髮還繞着一團灰塵、沾着蛋糕的忌廉，很是惡心。

由於該款蛋糕算是暢銷款式，因此受到不少人關注，店家翌日已經知悉事件並聯絡了樓主，「說會請總公司督導來收回蛋糕」。店家雖承諾會徹查到底是裝飾出錯還是中央工廠製造過程有問題，但就希望樓主能先把爆料帖文刪去。當時樓主沒有即時答應，但之後就發現原本的帖文被社團刪去，只好改為在「爆料公社」發文，並表示只會在店家回覆後續處理方式後才考慮撤文。

帖文引來網民熱議，不少人都表示很惡心，「像極了排水口勾起來的頭髮」、「1根還能說不小心，可這是一大陀！怎麼可能沒看到」、「大概就是掉到地板還撿起來裝盒吧」。又有人覺得樓主的阿嬤很可憐，「生日沒蛋糕吃，吃頭髮，太慘了」、「本來是值得開心的日子」、「嘔！阿嬤嚇壞了吧？」。

另外有網民指責連鎖蛋糕店沒有做好品質把關，還試圖「滅聲」，十分過份，「這個太誇張了，連鎖的品管這樣不行」、「用料好不好是一回事，但是衛生超級重要的好嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》