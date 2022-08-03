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台灣還安全嗎？波洛西訪台 烏克蘭正妹憂家鄉「惡夢」重演

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來台留學的烏克蘭正妹，聽聞中國大陸對台大動作軍事演習的相關新聞，讓她十分擔憂家鄉的「惡夢」會重新上演。圖擷自YouTube頻道《不要鬧工作室》
一名來台留學的烏克蘭正妹，聽聞中國大陸對台大動作軍事演習的相關新聞，讓她十分擔憂家鄉的「惡夢」會重新上演。圖擷自YouTube頻道《不要鬧工作室》

美國眾議院議長波洛西，於2日晚間抵台，此舉觸動中國大陸敏感神經，頻頻對台釋出警告，甚至大動作進行軍演，引起全球關注。一名來台留學的烏克蘭正妹譚雅（Tanya），看到新聞後也相當擔憂，深怕家鄉的「惡夢」會在台灣重新上演。

譚雅接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問時，頻道主持人認為不會開戰，但譚雅卻表示，「你怎麼知道不會發生？當初我們多數烏克蘭人也是這麼想，我們以為不會打，結果還是發生了」。

譚雅透露，近期有許多親朋好友傳給她大陸相關訊息，並確認她的人身是否安全，其訊息內容大多是指大陸終於要對台「動手了」，另外在推特上還有些帳號流傳，大陸的火箭炮正在接近台灣的沿海部署，並強調非演習。

譚雅還說，上週在街頭聽見空襲警報大響，以及7月30日晚間天空傳來連續爆炸聲響，讓她嚇得以為真的開戰了，還好男友趕緊解釋，是遇到萬安演習及大稻埕煙火，才知道是虛驚一場。

譚雅也有感而發，她表示「國與國之間有任何問題，為何不能像文明人一樣好好溝通？」，需要動用武力傷害無辜人民，就像個長不大的孩子一樣，能手握強權的人，應被賦予更多照顧人民的責任，而不是變成傷人的惡霸。

如今，譚雅來台生活已快滿2個月，她坦言能夠來到台灣真的很不容易，台人對烏克蘭人的慷慨照顧，也讓她感激不盡，因此她現在真的很害怕，「我真的很害怕大陸會做什麼事，那我就真的無處可去了」。

烏克蘭 波洛西

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