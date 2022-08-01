家長遭提醒「孩子把玩迴轉壽司」仍無視 網狠酸：教育很重要

一位民眾抱怨在吃迴轉壽司時看到有小孩伸手玩壽司，孩子的家長卻只顧著聊天沒有制止，經工作人員提醒後也不見改善，她無奈之下拍下這一幕存證，網友見狀也直言「家長教育真的很重要」。

「雖然是吃握壽司……但是你家孩子握過的壽司我真的不敢吃！」一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，她在某家迴轉壽司用餐時，驚見有小孩在把玩迴轉台上的壽司，且將壽司從盤中擊落，她發現當下馬上按服務鈴告知工作人員，但小孩家長經工作人員提醒後仍持續放任小孩搗亂，她直接出聲勸阻「欸！那個弟弟把壽司用掉！」顧著聊天的家長們卻不為所動。

網友們看完貼文也批評道，「最討厭這種家長，小孩當下犯錯大人卻都裝瞎不管！」、「反正又會有人說，小孩子本來就不受控」、「大聲喊下去，讓全部的吃客聽到，轉頭看他們才會有效」、「我會走過去，把他孩子摸過的盤子全部放到他們桌上，請他們享用」、「就是會有這種家長！我家去消費都不會讓小孩坐內側，要吃甚麼由家長取下」、「摸過的全部拿下來結帳就會怕了」。

還有不少網友曾在吃迴轉壽司時遇到類似情形，「上次還看到一個小孩亂玩點餐平板，結果自動送來好幾盤壽司，那父母還叫來服務生說那不是他們點的」、「我昨天在天母店吃也看到有長輩拿了又放回，超噁！」、「我也看過老人拿了又放回去，沒教養的人一堆，所以我都用點的」、「我還看過小朋友在自助吧玩食物，東摸摸西摸摸，而且還在壽司軌道上鼻子湊很近在那一直聞，爸媽卻只顧著吃跟聊天」。