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工讀生時薪120、老冰箱壞掉還要賠 引千人批評店家：勞工局見

聯合新聞網／ 綜合報導
一名高二生到飲料店打工，老闆卻只給120元時薪，冰箱壞掉還要他賠償。示意圖／ingimage
一名高二生到飲料店打工，老闆卻只給120元時薪，冰箱壞掉還要他賠償。示意圖／ingimage

一名高二生趁著暑假找了份飲料店的工讀，想用自己賺的錢換新手機，結果打工期間不僅時薪只有120元，還要自行吸收點錯和做錯的飲料，甚至連冰箱門把壞掉都要連帶賠償，該老闆的誇張行徑引起網友公憤，勸事主直接向勞工局檢舉。

一名母親在臉書社團「爆怨公社發文表示，高二的兒子因想換新手機跑去飲料店打工，該店家一開始說試用期3個月內時薪100元，等試用期過後再調至時薪158元，結果3個月過後時薪僅調為120元，本來原po想說只是讓兒子學個打工經驗，就不過於計較。

豈料前幾天兒子下班後告訴原po，他開冰箱時塑膠把手裂開，老闆說他也要負責賠償逾千元的維修費用，兒子則表示，他之前就看到冰箱上就已經有小裂縫，但他當下沒即時反應，所以只好認賠。

原po怒轟，平時兒子做錯飲料或客人點錯飲料，他都要花自己的錢買下來，現在連一台用了10幾年的冰箱壞了都要算在員工頭上，以後是不是連電燈、收銀機壞了也要找員工背鍋。

該文一出，吸引近7千人點讚、1,500多則留言，網友們紛紛痛批這是典型的慣老闆，「違法了！現在時薪是一小時168元」、「維修也要你兒子負擔維修費？你兒子是去當員工還是當股東！」、「順便機會教育一下孩子，遇到不合理的老闆與事情，要反應爭取維護自身該有的權益，不可慣壞這些惡老闆」、「時薪100可以先檢舉了，媽媽請硬起來」、「擺明就是欺負小孩子，找勞工局了，請不用客氣」。

事後原po更新情況，表示老闆傳來訊息說，如果他們對報價不滿意，可以自行找廠商來維修，因此她決定直接出面和老闆溝通，並讓兒子的打工提早結束，好好放個暑假。

今（2022）年起基本工資月薪已從24,000元調升到25,250元，時薪從160元提高到168元，若雇主提供低於該薪資，則員工可以打1955勞工諮詢申訴專線求助，或向各縣市政府勞工局申訴，查證屬實可開罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。

打工 基本工資 冰箱 勞工局 爆怨公社

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