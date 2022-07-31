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好市多拼圖少一片！客服補送全新商品 她拼完後卻傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO拼完之後才發現拼圖少一片。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO拼完之後才發現拼圖少一片。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

不少人都喜歡玩拼圖，不僅可以當成休閒娛樂，完成後還可以變成裝飾品。日前一名網友在臉書上發文，原PO透露自己在好市多購買一組一千片的拼圖，結果最後卻發現少了一片，聯繫客服後送來新的一組，沒想到補上原本遺失的那片拼圖後，這組拼圖卻成了特別版。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露因為上週確診在家隔離，於是買了一組一千片的拼圖來玩，沒想到拼到最後卻發現少了一片。對此，好市多客服提供兩種解決方案，首先是寄送一組全新拼圖，而舊的辦理退貨，缺點就是要重拼；另一種同樣是寄送一組全新拼圖，原PO需要從新商品中找到缺失的該片拼圖，再把新的辦理退貨。

原PO因為不想整組重拼，於是選擇後者的方案，之後也順利找到缺失的那片拼圖，但拼上後卻無法和原圖相符，令原PO崩潰直呼「雖然有聽說模板多少會有誤差，但既然都給這方案了，想說不然就碰碰運氣找看看那千分之一片吧！找到是找到了，但⋯我只要那袋麵包啊！」

因為模板有誤差，導致人物變成雙胞胎。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
因為模板有誤差，導致人物變成雙胞胎。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「結果會不會為了找那片，默默把另一組也拼完了」、「這真是個神奇的產品，有的拼完多了一片，有的少了一片，還切割不同」、「秒變特別版，好好留著」、「真心建議拼圖組的朋友們可以開個尋親版，來個認親大會，互相找找失散的那一片」、「也太折磨了吧！」、「兩個選項都很令人崩潰啊」、「這樣我不行⋯我寧可重來或是不拼了，我會一直盯著錯的那片發愁」、「本來是要解悶的，結果現在更悶了」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我的也少一片，不過其他的地方多一片」、「20多年前，我遇過只缺一片，依照上面寫的方式，標列寫好缺失哪一片，日本原廠真的有跨海寄達失去的那一片」、「那我買的廠商還不錯，缺片寫單子的寄回周圍九宮格的拼圖，會直接寄回缺片的那幾片」、「以前買過拼圖缺片，當時那家做法非常專業，要把九宮格都寄回去，補回來那片非常完美」。

好市多 Costco

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