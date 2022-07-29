她花「千元訂零食花束」成品超傻眼 退貨遭店家罵：不爽賣你

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會為畢業生送上花束，表達祝福之意。示意圖/Ingimage
不少人會為畢業生送上花束，表達祝福之意。示意圖/Ingimage

不少畢業生的家人朋友，會送上花束或禮物祝福。不過日前一名網友發文控訴，她花了1,000元請店家做零食花束，要送給女兒，沒想到送來的花束造型卻不如預期，請店家修改，成品仍與期望不符，事後店家還發文說「不爽賣你」，讓消費者非常不滿。

原PO在「爆怨公社發文表示，她找了圖片給花店報價，希望能做一束零食花束給女兒當畢業禮物，後來店家開出1,000元價碼，原PO也同意了。不過店家傳來的成品照片並不符合她預期，「我立馬跟他說這樣我不能接受」。

之後店家再傳新的成品過來，但原PO認為：「也是隨便包一包一點層次美感都沒有！」店家還說東西放隔壁的美食店，隔天公休。事後原PO發現店家在私人帳號發文抱怨：「以後哪個父母要，自己買材料回去包。氣死了，這麼多餅乾我還幫你跑去量販店購買。包成這樣，還在那邊嫌，不爽賣你，我就是囂張」。最後甚至還補上一句「78楊梅人」讓原PO氣炸控：「這家根本沒誠信，沒誠意還敢在那裡批評客人！」

店家提供的首次成品照（左）讓原PO無法接受，店家再傳第二個版本（右），仍不符原PO期待。圖擷自爆怨公社
店家提供的首次成品照（左）讓原PO無法接受，店家再傳第二個版本（右），仍不符原PO期待。圖擷自爆怨公社

許多網友都認為店家的成品不好看，「真的好醜，好歹也顏色搭配一下或是排列一下吧⋯」、「這樣1000塊？是真的蠻醜」、「看起來就廉價毫無美感可言！」

事後店家在臉書粉專發文道歉：「因一時情緒激動在個版PO了比較激烈的言論，很抱歉讓大家不開心，深感抱歉」，強調該訂單沒有成立，也沒收消費者的錢，「相信大部分的楊梅人是個很好的顧客」，並對那些為她加油的老顧客致上謝意。「在這邊跟大家說聲抱歉，辜負大家的期望，鄭重跟大家說抱歉」。

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