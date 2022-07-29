他買自助餐一盤竟250元 網友傻眼：算錢阿姨可能心情不好

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買自助餐竟然花費250元，網友們看了菜色也直呼太貴。 圖擷自爆料公社
原PO買自助餐竟然花費250元，網友們看了菜色也直呼太貴。 圖擷自爆料公社

自助餐是不少上班族、外食族的優先選擇，除了菜色多樣可自由選擇外，價錢也較便宜，不過有網友就在臉書抱怨自己到自助餐夾了六、七樣菜左右，沒想到竟然要價250元，讓他超傻眼。

原PO在臉書「爆料公社」貼出日前到自助餐所夾取的菜色，只見餐盤上有高麗菜、茄子、滷白菜、海帶絲、絲瓜，還有一支不算大的雞腿，只是這樣的價錢竟然要250元，讓原PO無奈地說「物價飛漲！自助餐隨便夾夾250元，荷包越來越薄了」。

不少網友看了也直呼實在太貴，「好貴哦」、「這樣的價錢去吃個小火鍋還比較便宜」、「這250也太貴」、「我也想轉行開自助餐店了」、「算錢阿姨心情可能不太好」、「250我應該會去吃個簡單的日料套餐，或者吃個鍋」、「這樣250？你吃的是簡餐嗎？」、「連雞都營養不良了，可憐」、「以後別去這家買了！嚇死人了」。

還有人推測應該是依照菜色算錢，越多菜就越貴，「夾太多樣了，照算無誤」、「一樣30，夾了七樣210，雞腿40」、「8個菜，一個算30就240了，而且還有一個是滷小腿」。

自助餐店

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