229元三寶飯只有香腸、紅燒肉 他PO照網傻眼：太盤了

外送平台上的餐廳多會附上餐點圖片，以供消費者參考，然而若出現餐點實體與照片差異過大的情況時，容易引發消費者不滿。有網友抱怨，他近日在外送平台上點了要價229元的三寶飯，店家標榜是「雞、燒鴨、叉燒組成的三寶飯」，想不到實際餐點卻是雞、香腸、紅燒肉，他痛批「惡劣店家，根本詐欺」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二社」分享叫外送的經驗，他貼出一張「三寶飯」的便當照片，他表示，他點了要價229元的三寶飯及三燒飯，店家標榜是「雞、燒鴨、叉燒組成的三寶飯」，然而實際拿到餐點，不僅三寶飯跟三燒飯內的肉品一模一樣，也與店家標榜的肉品不同。

網友叫外送點三寶飯，取餐時相當傻眼，直指店家詐欺。圖／取自 臉書

從該網友貼出的便當照片可見，便當內只有雞、香腸、紅燒肉，其他則是豆芽菜、咖哩、冬粉等配菜。

他生氣表示，「我各點了一個三寶飯、三燒飯，結果拿到便當後長的一摸一樣，而且選項裡根本沒有香腸也沒有紅燒肉的文字，所以便當裡面放上了3種肉就能當作是3寶飯欺騙消費者嗎？圖片上放的3寶飯跟我實際拿到的是完全不同的東西，這不叫詐騙什麼叫詐騙」。

其他網友也傻眼留言「你應該是選到……媽寶飯啦」、「這價格……我買不下去」、「三寶飯這價格滿高的」、「通常是雞、鴨、叉燒（豬），不過正常店家賣完，應該會問你補其他可好，同意後才會出餐」。

還有網友發現「那個地址…也不是有店面的餐廳耶」，其他人則解釋「應該是掛名的綜合廚房，跟無限廚房一樣，只是那個299真的很誇張」。