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逛好市多見2大嬸這樣挑櫻桃 他急勸阻「感覺變好髒」

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
Costco好市多。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

美式賣場好市多（Costco）的商品份量大又實惠，是吸引許多消費者光顧的原因，但國人的消費習慣卻有待加強。有一名網友在臉書抱怨日前逛好市多時，竟然看到兩名大嬸拆開櫻桃的盒子，還徒手拿起來揉捏硬度，讓他看了很傻眼，趕緊阻止後對方才停手，讓他感嘆疫情期間這樣的壞習慣真的很不好。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，日前去逛好市多時，在水果區看到兩名大嬸邊聊天還邊打開櫻桃的盒子，接著拿出一把櫻桃放在左手，再用右手一顆顆拿起來搓揉，似乎是在測試硬度如何，最後再丟回盒子裡，就這樣反覆這些動作，讓原PO在一旁看了很傻眼。

原PO心想在這疫情期間，這種在傳統市場摸水果的壞習慣實在非常不好，但如果這兩名大嬸會把摸過的櫻桃買回家的話，那他也就不計較。不過大嬸們似乎沒有停手的意思，很自然地繼續邊聊天邊搓揉櫻桃，原PO想拿起手機拍下這一幕，但想想還是直接阻止她們比較好。

他跟兩名大嬸說「手不要這樣摸水果，這是大家要買的食物欸」，對方聽了才驚覺做錯事「喔！對吼！」，然後再把櫻桃放回盒子裡，並且向原PO道歉後離開，最後那些摸過的櫻桃也沒有被她們買走，原PO無奈地說「突然覺得白櫻桃好髒…嗚嗚」，文末他還提醒大家「賣場水果一定要徹底清洗過再吃」。

貼文一出，眾人一面倒地痛斥這樣的行為，「不管是否疫情期間，若要維持那樣的陋習，請去傳統市場，什麼東西都抓抓捏捏的，不但髒，而且她們把好的都挑走了，留下整盒瑕疵品給哪個倒楣鬼啊？」、「真的很討厭這種人！你是對的」、「感謝你的正義直言，因為我也是會這樣直接糾正」、「台灣的消費者，很多真的讓人很無言」、「覺得水果區要派人看守，避免這種行為才好」、「謝謝你當場糾正她們，立即的提醒比事後的公審有用多了」。

原PO在賣場看到兩名大嬸竟然拆開櫻桃的盒子，還徒手拿起來搓揉，讓他趕緊阻止。 圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」
原PO在賣場看到兩名大嬸竟然拆開櫻桃的盒子，還徒手拿起來搓揉，讓他趕緊阻止。 圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

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