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外國正妹來台見超商「這1幕」狂飆髒話 網喊：不能放妳回去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自紐西蘭的正妹表示，第一次走進台灣超商時，讓她忍不住狂飆髒話，掀起網友熱議。圖／美聯社
一名來自紐西蘭的正妹表示，第一次走進台灣超商時，讓她忍不住狂飆髒話，掀起網友熱議。圖／美聯社

台灣超商密集度高，除了販售多樣化商品外，更提供許多便利服務，因此成為民眾日常生活中不可或缺的角色。對此，就有一名來自紐西蘭正妹Ella表示，第一次走進台灣超商時，讓她忍不住狂飆髒話，直呼「為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？」

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳最新影片，來自紐西蘭威靈頓的Ella透露，紐西蘭只有小型雜貨店，除了少數特例外，大部分只營業到晚上9點多，小朋友下課後會去買糖果或零食，上班族也會到那買肉餡餅或冰棒，儘管功能不多，但簡單基本的東西都沒少。

直到她來台灣後，初次踏進便利商店，發現從寄送到領取包裹、買各式票券、繳納帳單等，甚至還有各種微波食品，讓她忍不住罵髒話「為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？」

此外，Ella提到，台灣超商24小時營業，隨時想去都可以，雖然紐西蘭也有24小時營業的店面，但不多且距離很遠，如果在凌晨1點能買到一罐洋芋片就要偷笑了。她也笑稱「我現在根本無法想像回到紐西蘭的生活，那個沒有台灣超商的生活，我會盡量在台灣享受這樣的便利節奏」。

影片曝光後，網友紛紛留言「我自己是台灣人也覺得超商誇張，超商店員要記好多事情」、「感謝店員，因為沒有任何地方有人認為便宜又要好吃，只有台灣有」、「超商未來服務項目可能包羅萬象，最辛苦的還是店員，辛苦了有你們真好」、「台灣的超商是真的有點誇張，超級萬能」、「妳知道的太多了，不能輕易的放妳回紐西蘭」。

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