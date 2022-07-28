第一次到台灣診所看病 烏克蘭正妹曝「就醫過程」：整個無言

台灣健保制度讓不少外國人看了很羨慕，國人出國若有需要看病時，也會體會到台灣健保有多好用，甚至有人譽為「台灣之光」。近日有一名烏克蘭正妹第一次到台灣看病，因為沒有健保卡的緣故，本來以為費用會超貴，結果卻出乎意料的便宜，特別的經驗讓她驚喜直呼「整個無言」。

烏克蘭美女Tanya接受「不要鬧工作室」訪問時說，來到台灣一陣子後，不知道是不是天氣太熱，一直感覺到頭痛，以前沒有過這樣的感覺，因為在台灣沒有保險，所以真的不想要生病，在朋友的介紹下，她到了一間診所看病。

Tanya近日不斷感到頭痛，懷疑是台灣天氣太熱。 圖／取自不要鬧工作室

Tanya透露自己是第一次到台灣診所看病，原本以為會等很久，結果沒有，而且醫生也超級友善跟有耐心，還能用英文溝通，就算自己沒有健保卡，費用也沒有想像中的貴，她驚呼「超級無言、謝天謝地」，除了謝謝醫生外，她也誇獎台灣診所真的很棒。

Tanya表示，在基輔，生病的時候通常都待在家裡等它自癒，或是去附近的藥局買藥吃，如果病況惡化，才會去當地醫院，因為可能會遇到大批的排隊人潮，所以沒必要的話一定不會去。Tanya指出，在公立醫院，一般看診是免費的，但如果需要其他醫療服務或是療程就要另外收費，私立醫院和診所會比較貴。