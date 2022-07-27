她冷氣開25度睡到中午！遭母大罵「奢侈」 網曝1招：涼又省
夏日豔陽高照，許多民眾就喜歡躲在冷氣房裡吹冷氣。不過有名女網友晚上睡覺時冷氣都開25度，且一路開到早上，某天睡過頭開到隔天中午，卻被媽媽大罵「太奢侈！」，因此讓她很好奇「大家冷氣都開幾度睡覺？」，有網友教她一招不僅吹了涼爽又剛好。
該名女網友在Dcard表示，自己本身很怕熱，所以晚上開冷氣都是一路開到早上。結果，某天不小心睡到中午，媽媽進房念她，發現她冷氣都開25度，當場大發雷霆，痛罵她「妳也太奢侈!25度的冷氣吹一整個晚上，妳知道有多貴嗎?妳知道妳有多浪費嗎？」，並叮囑她以後開27度以上就好，27度就很涼了，便讓她很好奇「大家冷氣都開幾度睡覺？」。
文章曝光，不少人認為若電費是自己出的，想吹多久都可以。「一樣25度開整天，但我自己租屋電費也是我自己付」、「我都自己租屋付錢 自己付錢開多少自己負責」、「如果你家電費不是你在付的話，那媽媽開罵你也沒辦法說什麼，結論：電費自己繳，想怎麼吹就怎麼吹」、「電費是你付的嗎，我以前住家也覺得很熱為什麼不開，後來搬出來拿到第一期電費，就心冷到不用開了」。
另外，也有網友建議她可以設定冷氣關機時間，「27然後定時5小時+電風扇」27度 設定2點關機早上正好熱醒」、「房間小28度舒眠到早上」、「26度，跟家人一起待客廳才開冷氣，我房間沒冷氣，房間陰涼，吹電風扇就夠了」、「27開到凌晨兩點，早上剛好熱醒假日會開到4.5點吹電風扇睡到自然醒」。
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