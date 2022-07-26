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他怨超商店員「食品加熱不足」害吃冷飯 網點出問題關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
微波食品加熱示意圖，與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照
微波食品加熱示意圖，與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照

微波食品方便快速，是外食族的餐桌常客，但有民眾抱怨超商微波食品最大的困擾，就是「店員加熱時間不夠」，讓他回家吃到的飯「又冷又硬」，有夠不爽。有資深店員出面表示，很可能問題是出在微波爐上。

原PO在「爆怨2公社」發文抱怨，在超商購買微波類飯食時，常會要求店員「微波久一點」，否則加熱時間不夠他就會吃到又冷又硬的飯，可是他家附近的超商店員常會拒絕他的要求，回「已經幫你按久一點了」，導致他回家還會吃到硬飯，金架袜送。原PO強調，他家較偏僻，但附近有2家超商，都一樣拒絕他的要求。

文章釣出有相同經驗的客人附和，無奈留言「我也有過，真的很不舒服」、「吃到好幾次+1」、「真的……米心很容易還是冷的⋯我吃全家炒飯都直接拿起來一直搖，搖到整個鬆散才讓店員微波」、「請店員微波久一點，店員幾乎都屎臉，但我就想問，憑什麼我要吃冷飯」。

有網友解釋，店員只是照章辦事，問題可能是出在機器上，「我遇過這狀況，叫店員按久一點 中間還是冷的，後來跟店長反應，最後才知道是微波爐壞了」、「他們都認為照包裝上設定的時間加熱就好，但沒想過微波爐老化也會有功率衰退的問題」、「燴飯便當類請他們按9微波後按2即可，如果這樣還不夠熱那就是他們微波爐功率不夠，該調整或修理了」。

有人則建議原PO「直接跟店長講」，不然就買台微波爐吧，「建議你真的要買一台微波爐，便宜的兩三千就有，就不用擔心沒有足夠熱，微波爐真的超好用，外食族必備」、「直接買一台微波爐」。

超商 外食

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