踢到鐵板！奧客點外送「惡意騙餐」 外送員一招反制網讚：舒服

美食外送平台方便又不用出門曬太陽，是不少懶人的夏日福音，卻有人利用平台規定鑽漏洞「騙餐」，讓外送員和店家恨得牙癢癢。近日有外送員遇到騙餐惡客，不滿客服處理態度消極，直接報警處理，奧客一秒認慫改口交易完成，讓不少外送員拍手稱快。

近年疫情影響，美食外送不只可免出門、可線上付款減少接觸陌生人的特性成了民眾新寵，但也因此產生許多消費糾紛，有網友就在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出與奧客交手的過程。該客在熊貓超市下單了42罐茶飲和一盒紅豆雪糕，要求外送員將物品放在「門口籃子」中，還註明「門口有銀色驕車」。

顧客指定將物品放於門口銀色驕車旁的籃子。 圖／翻攝自在臉書社團外送員的奇聞怪事

外送員接單後順利送達，並依公司要求拍下送達畫面回報客服，沒想到過沒2分鐘，客服竟表示系統顯示訂單取消，因為「消費者沒有收到東西要求取消」，讓他非常傻眼，而回到送單地點，發現他送到的東西已消失，連盛裝的桶子都不見，令他決定直接報警處理。

結果當員警實際到場詢問，顧客立刻改口承認有拿到東西，連客服也回覆「已聯繫上消費者，消費者吿知已收到餐點了」，結局反轉大快人心，不少網友大讚「舒服，就是給它們一個教訓」、「做的真好，我也學到了」、「真的好爽」、「推一個，就是要這樣修理這種人」、「再騙啊」、「好療癒的照片」、「警察來就沒事了」。

顧客在員警到達後，立刻改口已收到餐點。 圖／翻攝自在臉書社團外送員的奇聞怪事

不過有自稱「鄰居」的網友表示，當事人因為訂購一直卡在配送沒有更新，所以「按系統取消」，後來才發現東西在門口，「但她已經按取消了沒有再跟客服解釋」，他認為可以理解外送員以為遇上詐騙的心情，但明明是系統問題，卻不把真實原因說出來還把事情放上網路給大家公審，十分不妥。

然而此套說詞沒有反讓網友更加氣憤，直指重點「確實收到為何不跟客服解釋？這樣就是投機取巧想騙省下一筆錢不是嗎？」、「你這樣說那他不是應該在馬上跟客服反應已經收到不是警察來才說有收到，不知道這樣會害外送員停權嗎？」、「如果不是預設詐騙立場，沒有報警，沒有跟派單回報，可能明天直接警告停權，報了警也讓客人知道，不是你隨隨便便不去門口確認餐點有沒有到，不是一句以為系統沒更新就可以取消，讓明明有送到指定位置的司機白白蒙冤」。