台中校地挖出「玉米筍子彈」 當過兵秒認：這顆比阿公還年長

台中一名工人在施工時意外撿到「玉米筍般大小」的子彈，由於施工地點位在校園周邊，讓他不敢大意，趕緊將子彈送給軍警單位處理。貼文一出，立刻也釣出一票當過兵的男網友留言，直言「這顆子彈可能都比你阿公年長」。

這名網友23日透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享當天在台中逢甲大學附近施工，意外挖到一顆目測10公分左右的子彈，怕稍有不慎引發意外，便立刻轉交給軍警單位處理。

照片曝光後，不少當過兵的男網友紛紛留言「50機槍的！」、「國軍步槍的子彈，當兵看過」、「50（機槍）的，步槍的『卡細粒』（較小顆）」、「這是50機槍彈藥的口徑，我以前服役就是專門保養這種槍械的士兵」、「這顆子彈可能都比你阿公年長，一戰機槍的子彈」、「這尺寸是50機槍的，我猜是以前的紅藍軍演遺落的，大學校區又這麼老舊的痕跡，只能這樣推斷了」、「台中大肚山中科以前66旅在駐紮的時候，中科還沒蓋時有幾個靶場在附近，撿到彈頭很正常，撿到彈殼加彈頭不太正常」。

也有人歪樓笑回，「路邊可以撿到槍彈的傳聞是真的」、「我以為是殭屍的牙齒，是我膚淺了…」、「當初不見這顆的人一定找超久」、「繼續挖，說不定會挖到媲美秦陵的整支軍隊」。