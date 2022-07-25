快訊

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

高雄捷運沒冷氣...北部人狠酸「先習慣停電」 官方出面回應了

嚇唬取代罰款...佛心警「極簡偽裝」測速照相機 鄉民卻急哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現警察在路邊安裝的移動式測速照相機竟然是「偽裝的」。 圖擷自爆廢公社公開版
一名網友發現警察在路邊安裝的移動式測速照相機竟然是「偽裝的」。 圖擷自爆廢公社公開版

台灣交通法規為了取締超速違規，除了固定式測速照相機，警方也會在超速熱點置放移動式測速照相機，不過日前卻有網友發現警方也會使用「欺敵術」，安裝「偽裝版」測速照相機，以達嚇阻效果。

一名網友透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享「這世界上還是有佛心警察！」，他貼出交通警察在路旁設置的移動式測速照相設備照片，近看才發現是由「電腦主機空殼」偽裝的，主機內部根本沒有電子零件，只有連接一條電源線，要是駕駛從旁駛過確實難以一眼分辨真假。

一名網友發現警察在路邊安裝的移動式測速照相機竟然是「偽裝的」。 圖擷自爆廢公社公開版
一名網友發現警察在路邊安裝的移動式測速照相機竟然是「偽裝的」。 圖擷自爆廢公社公開版

照片曝光後網友都被逗笑了，紛紛笑虧「有效達到路口減速作用」、「經費不足，只好用電腦殼來代替」、「欸！低調啦！」、「好人一生平安」、「感謝情報！好了，現在趕快刪文！」、「嚇唬取代罰款，真的佛心來的」、「嚇嚇你～提醒減速」。

但也有不少人看到照片後「緊張了」，直言「你不PO網倒還好，結果被（警察）上級看到了，隔天就放真的」、「被PO出來後，執勤完回所裡會不會被約談...」、「隔天民眾檢舉後就會換真的了」、「嘴上說著佛心，下秒把人家推下深淵」、「刪文啦！好人都會被你搞死」、「這不該說出來吧？會害這好警察被檢討」、「有分局要起飛了」。

爆廢公社 佛心 警察 測速

延伸閱讀

省電費不敢調低冷氣溫度？ 醫揭最適溫度「太熱等於白睡了」

對比球員休息室「新竹12億被天母8千萬慘電」 網酸：市長已經落跑了

姐弟同住電費僅110元 台北男曝「住家天然優勢+好習慣」：去年只繳59元

高雄捷運沒冷氣...北部人狠酸「先習慣停電」 官方出面回應了

相關新聞

屎有餘菇！水電師傅裝完冷氣借廁所 驚見「垃圾桶長出香菇」

日前有一位水電師傅到客戶家維修冷氣，因為修冷氣結束之後想上小號，就跟客戶借個廁所，卻驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！問過客戶，取得同意後拍了影片po上網，想讓網友們見識一下什麼叫做「屎有餘菇」！

嚇唬取代罰款...佛心警「極簡偽裝」測速照相機 鄉民卻急哭了

台灣交通法規為了取締超速違規，除了固定式測速照相機，警方也會在超速熱點置放移動式測速照相機，不過日前卻有網友發現警方也會使用「欺敵術」，安裝「偽裝版」測速照相機，以達嚇阻效果。 一名網友透過臉書

他點1500元日本A5和牛牛排 上桌照片曝光網笑：客家鹹豬肉？

大家去餐廳吃飯最怕碰上踩雷的體驗，一名網友在網路上發文，分享自己到餐廳吃A5和牛牛排，結果實際拿到的餐點卻和菜單上的照片不符，而貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「說是鹹豬肉我也信！」

新竹棒球場女廁門鎖裝反 網友酸爆：12億的高科技凡人不會懂

新竹市政府斥資十二億元重建的新竹棒球場「金玉其外，敗絮其中」，啟用後出現多項安全疑慮，不僅造成多位球員受傷，現在還被爆出女廁門鎖裝反，影片一曝光引發網友熱議。

質疑開車技術？乘客「這行為」惹怒駕駛 網同感：看到就不爽

如果給認識的人載，基於禮貌都應該乘坐在副駕駛座。日前一名網友在網路上發文，透露媽媽只要上車就會拉著車頂把手，讓他質疑「難道是我開車比較不安全嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

吃到飽喝哪種飲料最划算？內行人狂推「1飲品」：解膩超有用

吃到飽餐廳的食物選擇豐富，加上可以無限量享用，因此受到不少人喜愛。對此，一名網友在網路上發文，詢問大家「去吃到飽餐廳要拿哪一種飲料最划算」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友推薦最佳飲品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。