嚇唬取代罰款...佛心警「極簡偽裝」測速照相機 鄉民卻急哭了

台灣交通法規為了取締超速違規，除了固定式測速照相機，警方也會在超速熱點置放移動式測速照相機，不過日前卻有網友發現警方也會使用「欺敵術」，安裝「偽裝版」測速照相機，以達嚇阻效果。

一名網友透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享「這世界上還是有佛心的警察！」，他貼出交通警察在路旁設置的移動式測速照相設備照片，近看才發現是由「電腦主機空殼」偽裝的，主機內部根本沒有電子零件，只有連接一條電源線，要是駕駛從旁駛過確實難以一眼分辨真假。

一名網友發現警察在路邊安裝的移動式測速照相機竟然是「偽裝的」。 圖擷自 爆廢公社公開版

照片曝光後網友都被逗笑了，紛紛笑虧「有效達到路口減速作用」、「經費不足，只好用電腦殼來代替」、「欸！低調啦！」、「好人一生平安」、「感謝情報！好了，現在趕快刪文！」、「嚇唬取代罰款，真的佛心來的」、「嚇嚇你～提醒減速」。

但也有不少人看到照片後「緊張了」，直言「你不PO網倒還好，結果被（警察）上級看到了，隔天就放真的」、「被PO出來後，執勤完回所裡會不會被約談...」、「隔天民眾檢舉後就會換真的了」、「嘴上說著佛心，下秒把人家推下深淵」、「刪文啦！好人都會被你搞死」、「這不該說出來吧？會害這好警察被檢討」、「有分局要起飛了」。