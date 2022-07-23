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竹北花壽司8個150元 他看餡料崩潰：工程師都盤子？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在竹北買了一盒8個的花壽司，他看餡料後直呼賣150元實在太貴，直呼把工程師當作盤子。圖擷自PTT
原PO在竹北買了一盒8個的花壽司，他看餡料後直呼賣150元實在太貴，直呼把工程師當作盤子。圖擷自PTT

新竹受到科學園區加持，近年來物價、房價齊漲，其中竹北因是交通、產業中心，又較為熱絡。有網友近期在PTT發文，分享竹北民宅店面購買的花壽司，一份8個壽司售價150元，令他直呼「真的把工程師都當成盤子？」網友看到壽司內餡後，也直呼傻眼。

原PO氣憤表示，這樣一盒要150元的特製壽司，成本有80元嗎，直呼竹北現在是無法無天，還是真的把工程師當成盤子。只見這盒花壽司，內餡多以小黃瓜、火腿、肉鬆、蔬菜、玉米筍居多，與一般市售花壽司並無太大差異，不是特別高級。

貼文一出後，網友則留言表示，「這還好吧，150差不多」、「這樣叫貴？」、「建議買711的手捲」、「你賣太便宜，竹北人會覺得有問題不敢買」、「我手搖飲都喝300元以上」、「他今天漲到200，你還是得買」、「覺得貴吃不起是你的問題，不是店家的問題」。

不過有網友也直呼誇張，「成本20」、「拒吃抗議」、「差點就一塊20」、「 盤到爆，100左右差不多」、「台北天龍區也沒這麼貴」、「這在台中肯定不超過100」、「我家這邊菜市場這樣賣70就爆貴」、「什麼鳥東西？50元都還要考慮一下了」。

壽司 新竹

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