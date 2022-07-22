聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市多生鮮疑遭拆封且打開「全是魚尾」 網嘆：我也買到了
好市多的退貨機制，可讓民眾購買到有狀況的產品時可以得到適當處置，日前就有一位民眾抱怨，她在好市多購入的鱸魚片，不僅外包裝疑似有被拆封的痕跡，就連魚片也全都是「魚尾」，於是發文提醒網友注意，而不少網友都建議原PO，「退貨啊！這是妳的權益」。
網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前她在好市多買鱸魚片，回家仔細看才發現，外包裝疑似被剪開拆封過，「5片全是魚尾，只有一片有印到期日」。
她表示，自己不會去退貨，擔心又有下一位民眾買到這包全是魚尾的鱸魚片，也會檢討自己下次要看仔細。原PO也提醒，「如果是員工將退貨重新上架請檢查，免得下位會員拿到」、「如果有心人掉包再退貨，希望你吃得心安！」
一些網友留言認為她該去退貨，「該退就退」、「退貨啊！這是妳的權益」、「不退只是助長這種風氣，要反應讓好市多知道，不然只會一直有受害者」、「魚尾我不會退，但包裝不完整會退，為的是守護自己的食安安全，以及提醒店家為他們的商品負起把關的責任」。
部分網友提到，最近也有買到全是魚尾的鱸魚片，「我也買到都是魚尾的，我還以為這是隨機的」、「這一個月買的真的大部分都是魚尾」、「這陣子買的都是魚尾⋯不過拆封過很誇張」。
也有網友指出，好市多的退貨食品不會重新上架，懷疑是遭有心人士調包，「食品不可能退貨重上啊，這很嚴重的問題」、「退貨的東西不會重新上架，會直接報廢銷毀」、「看起來就是有人直接拆封把想要的部位集中到一包」、「食品退貨不會上架，是直接銷毀，畢竟無從得知原本退貨的食品安全喔！包裝有破壞想必是有客人在賣場偷換的，別認為會來好市多的客人每個都手腳乾淨…」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言