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好市多不再俗擱大碗？黑鑽卡會員怨漲太兇 網嘆：變貴還縮水

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多頗受國人喜愛。報系資料照／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多頗受國人喜愛。報系資料照／記者黃筱晴攝影

物價年年攀升，有網友抱怨，連以「俗擱大碗」著稱的美式賣場好市多商品也不斷漲價，他身為黑鑽卡會員質疑，「好市多是會員的好市多？還是供應商的好市多？」因此考慮斷捨離，不再續約。還有網友坦言，除了漲價問題，好市多商品還「縮水」，甚至連味道都有變化。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，他在好市多消費已有20多年經驗，近年來好市多國貨商品比例提高，售價也越來越高，如雞肉一公斤漲30元、鮮奶漲30元、生菜沙拉漲50元，漲幅都超過一成。

身為黑鑽卡會員的他質疑，「好市多是會員的好市多？還是供應商的好市多？為何會員不能團結力量大，集體拒買亂漲，降需抑供？好市多又為何不利用會員資源抑制亂漲？為何我要繳了三千年費還要被迫接受葉黃素漲100元以上？」

該網友無奈表示，「如果好市多就是好市多的好市多，那麼會員卡到期，是不是要考慮斷捨離了？」

其他網友則留言「沙拉真的很扯」、「我可以接受漲價，但不要縮水，麵包做得比較小、料變少，或是用便宜次級原料取代原來的原料，風味都變了，比以前難吃，讓我都不想買了」、「牛肉漲幅最誇張！真的是很難接受」、「漲價可接受，但真的有些是漲了品質還變差」、「東西變貴可以理解，但品質縮水就不能接受」。

但也有網友表示，「漲價歸漲價，我還是會續卡，因為有需要。不只好市多。外面市場也是漲。只有薪水沒」、「過去兩年原物料和國際運費的漲幅非常驚人，如果要用以前的價格比的話，建議都買在地產品影響會相對小。做生意不可能成本自己吸收的」。

好市多 漲價 Costco

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