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設計師房客在地板鑽出一條溝 退租拒賠反嗆房東：沒常識

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹一名房東將房子租給一對從事室內設計的夫妻，結果對方未經他同意，竟擅自把地板鑽了長長一條線，還嗆說「這是常識」。圖擷自爆料公社
新竹一名房東將房子租給一對從事室內設計的夫妻，結果對方未經他同意，竟擅自把地板鑽了長長一條線，還嗆說「這是常識」。圖擷自爆料公社

對於房東來說，最怕遇上麻煩的租客，引起不必要的糾紛。新竹就有一名房東將房子租給一對從事室內設計的夫妻，結果對方未經他同意，竟擅自把地板鑽了長長一條線，還嗆說「這是常識」，讓房東氣得怒喊「我要的是恢復原狀」。

該名房東在臉書社團爆料公社表示，自己將房子租給室內設計夫妻，房客退租前才告知仲介地板「有弄到」，沒想到他到了現場，才發現房子的白色磁磚上被鑽開一大條，相當不美觀，然而對方竟還輕描淡寫地說要鋪設SPC「還他」。

事後他詢問房仲租客為何要鑽地板，當初承租時並沒有說，怎料對方卻高傲輕蔑地回覆電視要換邊改線鑽地板是「常識！」。讓他與房仲聽完也很傻眼，直呼「租屋鑽牆詢問房東也是常識」，何況是地板還這樣一路鑽整個起居室，到底是誰沒常識？

不僅如此，原po還指出，房內的更衣室正面牆壁被釘了超大的鐵桿吊衣架，還有鑽錯的洞，沒想到房客還說衣架可以給房東，讓他氣得怒喊「誰要你的架子啊！明明就有給你衣櫃，把我完整的牆壁還給我啦！」。

最後仲介協調未果，也有告知租客房東打算採取法律途徑，結果房客表示就按照房東的意思。讓原po無奈表示，「原以為租給『室內設計師』會愛惜美化房子，想不到結果讓人傻眼」，他也奉勸其他房東，用心裝潢的房子要慎選房客，「雖然我也是請仲介篩選過 ，但遇到一次這種的就嚇死了！」。

文章曝光後，許多人也不敢置信，「設計師有好多種，一種是設計別人房子，一種是設計別人的那種」、「我們工班拉線是沿壁走，挖地還第一次見.....平行宇宙來的設計師！」、「租的房子我連牆上釘釘子都要先問過房東，這個還開挖也太過分」、「我做冷氣這麼多年，很多設計師腦袋很像是被夾過一樣，完全不顧其他東西」。

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