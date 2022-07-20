芭比Q了！女童下車踩進洞1隻腳瞬間消失 嚇人畫面曝光

台灣路上時常可見坑洞或崎嶇不平的道路，一不注意就有可能讓民眾跌倒受傷。日前一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子才剛踏出第一步，「整隻腳就瞬間消失了」，讓媽媽當場嚇傻，所幸並沒有生命危險，也沒有受傷，驚人畫面曝光後，引起網友們熱議。

該名母親在「爆廢公社二館」表示，她將車門打開，讓孩子下車，然而下秒人卻不見蹤影，直到她下車查看，才發現孩子踩進路邊的洞裡，整隻左腳都陷了進去動彈不得。

一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子卻一腳踩進路邊的洞裡，整隻腳陷了進去動彈不得。圖擷自 「爆廢公社二館」

原po表示，還好孩子沒有生命危險，事後她將人拉起來，也沒有受傷，整個過程中孩子都沒有哭鬧，只有向媽媽喊說「把我抱起來」，這起事件讓原po感嘆「下車時真的要注意路邊環境，確保孩子的安全」，另外也指出政府應該要好好把關施工品質。

文章曝光，引發網友們熱議，許多人都十分心疼小朋友，「感覺會破皮一定很痛」、「好可怕，有沒有皮外傷，感覺會很多刮傷，也要注意一下骨頭有沒有事」。但也有人質疑該名母親第一時間為何不是先救孩子，而是選擇先拍照，有網友就分析「其實拍照也沒錯啊，不然怎麼形容她跌下去的樣子！以後需要證據有理說不清不是嗎」。

還有人分享類似經驗，「我曾經也走到一隻腳掉進去洞裡，然後腳破皮流血，拖鞋被沖走」、「我也曾經有過這經歷，地點在人來人往的台北東區，那天穿得又美又辣，計程車門一開下車，腿就塞進路邊洞裡，起都起不來，超糗」、「我之前也像這樣一隻腳掉進一個洞，導致尾椎尾端撞到內凹，現在都很容易痠痛」。