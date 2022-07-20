快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芭比Q了！女童下車踩進洞1隻腳瞬間消失 嚇人畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣路上時常可見坑洞或崎嶇不平的道路，一不注意就有可能讓民眾跌倒受傷。示意圖/ingimage
台灣路上時常可見坑洞或崎嶇不平的道路，一不注意就有可能讓民眾跌倒受傷。示意圖/ingimage

台灣路上時常可見坑洞或崎嶇不平的道路，一不注意就有可能讓民眾跌倒受傷。日前一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子才剛踏出第一步，「整隻腳就瞬間消失了」，讓媽媽當場嚇傻，所幸並沒有生命危險，也沒有受傷，驚人畫面曝光後，引起網友們熱議。

該名母親在「爆廢公社二館」表示，她將車門打開，讓孩子下車，然而下秒人卻不見蹤影，直到她下車查看，才發現孩子踩進路邊的洞裡，整隻左腳都陷了進去動彈不得。

一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子卻一腳踩進路邊的洞裡，整隻腳陷了進去動彈不得。圖擷自「爆廢公社二館」
一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子卻一腳踩進路邊的洞裡，整隻腳陷了進去動彈不得。圖擷自「爆廢公社二館」

原po表示，還好孩子沒有生命危險，事後她將人拉起來，也沒有受傷，整個過程中孩子都沒有哭鬧，只有向媽媽喊說「把我抱起來」，這起事件讓原po感嘆「下車時真的要注意路邊環境，確保孩子的安全」，另外也指出政府應該要好好把關施工品質。

文章曝光，引發網友們熱議，許多人都十分心疼小朋友，「感覺會破皮一定很痛」、「好可怕，有沒有皮外傷，感覺會很多刮傷，也要注意一下骨頭有沒有事」。但也有人質疑該名母親第一時間為何不是先救孩子，而是選擇先拍照，有網友就分析「其實拍照也沒錯啊，不然怎麼形容她跌下去的樣子！以後需要證據有理說不清不是嗎」。

還有人分享類似經驗，「我曾經也走到一隻腳掉進去洞裡，然後腳破皮流血，拖鞋被沖走」、「我也曾經有過這經歷，地點在人來人往的台北東區，那天穿得又美又辣，計程車門一開下車，腿就塞進路邊洞裡，起都起不來，超糗」、「我之前也像這樣一隻腳掉進一個洞，導致尾椎尾端撞到內凹，現在都很容易痠痛」。

延伸閱讀

奇美博物館教「哥吉拉爭議」3解方 網大讚：收藏家的頂點

人妻衝好市多幫尪換褲子尺寸 出來後這一幕讓老公嚇傻

他驚覺「台灣旅宿價格超敢開」 網抖關鍵：吃定旅客市場需求

連傳統爸都看滑手機看小說！她好奇還有誰看「實體書」 網掀兩派論戰

相關新聞

芭比Q了！女童下車踩進洞1隻腳瞬間消失 嚇人畫面曝光

台灣路上時常可見坑洞或崎嶇不平的道路，一不注意就有可能讓民眾跌倒受傷。日前一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子才剛踏出第一步，「整隻腳就瞬間消失了」，讓媽媽當場嚇傻...

他驚覺「台灣旅宿價格超敢開」 網抖關鍵：吃定旅客市場需求

暑假到來加上疫情逐漸趨緩，許多民眾開始規劃國內旅遊，加上交通部觀光局推出的55億「悠遊國旅補助」7月15日開跑，勢必掀起一波國旅熱潮。有網友揭露「台灣的旅宿價格怎麼敢開那麼高」這項問題，引發眾人討論。

山區回來油箱驚變螞蟻窩 網曝消滅辦法：這很正常

每到夏天螞蟻大軍無處不在，只要殘留一點甜味便會招來大批螞蟻，不過近日一名女網友卻在汽車的油箱內發現螞蟻蹤跡，而且是密密麻麻一大片，令許多網友笑說「汽油是不是去台南加的？」，也有不少人提出殺蟲辦法供她參考。

白菜底下撈出「黑色長條物」 便當被加菜網驚呼：這超補

外食難免會遇到異物不慎入菜的情形，一位民眾就發現自己的便當裡出現不明的黑色長條生物，但這次不是常見的頭髮或菜蟲，而是一條黑色小蛇，當場嚇壞眾人，網友見狀紛紛笑說「也太補」。

哥吉拉是創作文？ 爆系管理員：當事人妻是「漂亮女生」

近日網路上一對夫妻為了哥吉拉公仔鬧離婚，話題熱爆。今（18）日出現一位男子自稱是哥吉拉事件當事者，故事情節皆是創作文，掀起一波騷動。不過，臉書社團「匿名公社」管理員否認消息，更透露當事者是「漂亮女生」。

別再視而不見！他怒轟這項「捷運禮節」沒人遵守：很不舒服

台北捷運相當方便，是不少上班族和學生的通勤主要交通工具，但搭乘時的禮節也很重要。作家苦苓日前在臉書上發文，表示明明捷運上都有「搭乘捷運請勿將背包背在身上」的標語，但大多數人還是視而不見，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「被背包撞過很多次！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。