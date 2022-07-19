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他驚覺「台灣旅宿價格超敢開」 網抖關鍵：吃定旅客市場需求

聯合新聞網／ 綜合報導
交通部觀光局「悠遊國旅」補助方案7月15日實施，住宿最多享1300元優惠，推出後首個周休假期台東大型飯店幾乎「客滿」，全縣住房率平均達9成。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
交通部觀光局「悠遊國旅」補助方案7月15日實施，住宿最多享1300元優惠，推出後首個周休假期台東大型飯店幾乎「客滿」，全縣住房率平均達9成。 聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

暑假到來加上疫情逐漸趨緩，許多民眾開始規劃國內旅遊，加上交通部觀光局推出的55億「悠遊國旅補助」7月15日開跑，勢必掀起一波國旅熱潮。有網友揭露「台灣的旅宿價格怎麼敢開那麼高」這項問題，引發眾人討論。

原PO在PTT發文說，國內旅宿當然也是有平價的選擇，但是相較其他國家，撇除高規格不說，台灣一般的旅宿價格就是比國外高，不禁抱怨「到底台灣旅宿業者憑什麼訂價那麼高啊」。

貼文一出，網友一面倒表示「吃定你不會出國玩啊」、「國旅一直以來都是這樣敲盤子，愛宰自己人」、「台灣人盤習慣了」、「因為疫情餓兩年了啊」、「原本要坑陸客，現在坑了一堆台灣人」。有人拿政府「台灣經濟20年來最好」的說詞，嘲諷「經濟二十年來最好，你不會付不起吧」。

有網友抖出旅宿價格高的關鍵，「市場有人買單自然就高」、「賭你週末找不到住宿，忍痛隨便找的選項爽賺，平日便宜超多」、「反正你也沒地方跑」、「羊入虎口，不宰可惜，台灣的旅宿就這樣」。有人認為政府近期推出的「悠遊國旅補助」也是業者趁機抬價的原因之一，「有人會貪1300元補助啊」。

暑假 疫情 交通部 觀光局 國旅補助

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