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山區回來油箱驚變螞蟻窩 網曝消滅辦法：這很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友從山區回來後發現油箱內爬滿螞蟻，於是上網請教如何處理。 圖擷自Facebook
一位女網友從山區回來後發現油箱內爬滿螞蟻，於是上網請教如何處理。 圖擷自Facebook

每到夏天螞蟻大軍無處不在，只要殘留一點甜味便會招來大批螞蟻，不過近日一名女網友卻在汽車的油箱內發現螞蟻蹤跡，而且是密密麻麻一大片，令許多網友笑說「汽油是不是去台南加的？」，也有不少人提出殺蟲辦法供她參考。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她去了一趟山區回來後，發現車子的油箱被螞蟻攻陷，她附上的影片中顯示，油箱蓋的內側已爬滿密密麻麻的黑色螞蟻，她不知如何是好於是上網詢問，「有人知道為什麼嗎？要怎麼徹底處理牠祖宗18代」。

網友們看見這番景象十分吃驚，「我還以為只有狗會喝ㄟ」、「我以為只有狗會偷喝汽油，沒想到螞蟻也會！」，還有網友藉機開起玩笑，「下次加油要記得要加無糖的」、「妳這汽油是不是去台南加油站加的？」、「就跟妳說無糖比較健康ㄌ~」、「用火燒！很快嗄！就像夷陵一樣快」。

許多網友則表示這現象很正常，因為雨天螞蟻會往無水的高處爬，並建議原po各種解決辦法，「這罐（興農牌殺蟻餌膏）好用，買來點藥給他們吃大餐」、「去買螞蟻藥（粉狀），內外撒一撒，過幾天再給洗車場內外洗就搞定了」、「這個要放水煙一次搞定，不然後患無窮」、「先用風槍吹，吹完後觀察有沒有進到車內，之後人離開，車內放水煙殺蟲劑！2-3小時再進到車內處理螞蟻屍體」、「洗車行之前教，車在大太陽下然後開啟暖氣，基本上都會跑光」。

台南 加油站

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