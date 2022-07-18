別再視而不見！他怒轟這項「捷運禮節」沒人遵守：很不舒服

台北捷運相當方便，是不少上班族和學生的通勤主要交通工具，但搭乘時的禮節也很重要。作家苦苓日前在臉書上發文，表示明明捷運上都有「搭乘捷運請勿將背包背在身上」的標語，但大多數人還是視而不見，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「被背包撞過很多次！」

苦苓日前在臉書上發文，質疑「為什麼捷運上到處有標語，『搭乘捷運請勿將背包背在身上，請提在手上』，但大多數人還是視而不見呢？」此外，若在上下班的通勤尖峰時段，這種行為可能造成他人困擾，讓他直呼「你不小心、不自覺碰過很多人耶，不酥胡（不舒服）！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣人的習性就是一定要寫『在捷運上背著背包罰款000元』才會有用」、「在日本搭乘地下鐵、特別是尖峰時段是鼓勵乘客上車後背包背前面」、「我最乖了，每次上捷運一定把包包背在胸前，但常常被別人的背包頂到後背，很多人完全不覺得這有啥關係，實在是沒禮貌」。

另外，也有網友分享類似經驗，「上次被站在我前面的一個年輕男生的後背包頂到，我都還沒來得及生氣，他竟然用力往後頂回來」、「真的！台北搭公車常常遇到，然後不覺得撞到別人」、「被背包撞過，超痛的」、「被撞過很多次」、「我都會回推回去，然後用我凌厲的眼神譴責他」。

然而，也有網友提出不同看法，「背後面是小女生防色狼的好利器，女生被後面磨蹭更不舒服（兩難）」、「總有時候拿在手上就無法抓欄杆也很尷尬，通常在人多時」。

對此，根據北捷官網說明一些相關的搭乘規定，「背後背包之旅客進入車廂請改以手提，避免影響其他旅客」、「列車行駛間請握緊扶手或拉環並正確使用」、「捷運車廂內使用隨身電子產品請減低音量」、「捷運車廂內閱讀書報請避免影響其他旅客」。