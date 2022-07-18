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夜市蒙古烤肉絕跡了？ 饕客揭殘酷現實：老闆也撐不住啊

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙古烤肉是一種類似鐵板燒的料理，圖中的師傅正在特製的生鐵爐上烤肉。 示意圖／報系資料照
蒙古烤肉是一種類似鐵板燒的料理，圖中的師傅正在特製的生鐵爐上烤肉。 示意圖／報系資料照

蒙古烤肉過去曾紅遍各大夜市，民眾到夜市去幾乎都能看見蒙古烤肉的攤位，是一種兼具觀賞性質且美味的菜餚，通常價格並不昂貴，深受學生族群喜愛。不過，最近卻有網友發現蒙古烤肉似乎「絕跡了」，引起一陣熱議。

蒙古烤肉並非源自蒙古的傳統料理，而是一種類似鐵板燒的台灣燒烤菜餚，通常由顧客自行挑選喜歡的菜色，交由廚師把食材放置於大型鐵板上拌炒料理。

一名網友透過PTT發問「為什麼夜市都沒看到蒙古烤肉？」他表示由於學生時期沒什麼錢，所以常常會去吃，大家都把菜夾成「一座小山」，再配上烤肉其實可以吃得蠻飽的。不過，直到最近想重溫學生時代的日常，想到要去吃蒙古烤肉時，原PO才發現怎麼夜市的蒙古烤肉都不見了，好奇納悶「為什麼啊？有什麼原因嗎？」

問題一出，許多網友就直指物價上漲的原因絕對跑不掉，「這年頭連菜也貴啊」、「蒙古烤肉很多都是吃到飽，可能是這樣所以倒了吧」、「漲到180元了，肉給不到5片，菜又都是一堆梗」、「白飯吃到飽、飲料喝到飽又沒限時間」，也有人歪樓笑回，「因為有教學影片教大家如何（把菜肉）堆很高，老闆撐不住了」、「師傅想家，回蒙古去了」。

貼文釣出許多網友懷念起吃蒙古烤肉的回憶，「以前學生時代很愛吃，好吃又好玩！」、「想念以前可以自己選佐料，發揮創意自己製作料理的美好時光」、「好吃又好玩，吃烤肉疊疊樂」。

PTT 烤肉 夜市 吃到飽

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